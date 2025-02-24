"Назарбаев интеллектуальные школы" передадут свой опыт обучения в обычные школы и колледжи

Министерство просвещения подготовило поправки в Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023–2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, поправки предусматривают продолжение трансляции своего опыта автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы" (АОО "НИШ") в общеобразовательные школы страны.

В частности, в дополнении расписана схема проведения трансляция опыта АОО НИШ. Она начата с комплекса мероприятий в рамках обновления содержания среднего образования совместно с НАО им. Ы. Алтынсарина путем разработки учебных программ по всем предметам, разработки методологии оценивания обучающихся, проведения курсов повышения квалификации педагогов и методического сопровождения школ из 14 областей и двух городов республиканского значения страны.

Говорится, что опыт формирования профессиональных компетенций педагогов был внедрен через сеть из 2 тыс. ведущих школ, занимающихся распространением успешных педагогических практик.

Деятельность АОО НИШ по методической поддержке ведущих школ взята за основу в проектах по наращиванию и развитию потенциала опорных школ. Проекты направлены на профессиональный рост педагогов и трансформацию образовательной среды школ.

Указывается, что в настоящее время в системе образования отсутствует республиканский кадровый резерв руководителей государственных организаций среднего образования.

"Целенаправленная подготовка будущих руководителей организаций среднего образования позволит сформировать у них необходимые управленческие навыки, стратегическое видение для обеспечения повышения эффективности управления организациями образования и улучшения качества образовательных услуг", – отмечается в документе.

В связи с чем с 2023 года Министерством просвещения совместно с АОО "НИШ" реализуется проект "1000 лидеров изменений в образовании", направленный на отбор и подготовку руководителей нового формата.

Как отмечают в Минпросвещения, проект будет продолжен и обеспечит подготовку менеджеров нового поколения, лидеров изменений в образовании.

Также будет реализовано расширение источников финансирования и внедрена дифференцированная модель подушевого финансирования, предусматривающая стимулирующие выплаты на основе ключевых показателей деятельности организаций ТиПО.

Данные меры направлены на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, повышение эффективности образовательного процесса, а также усиление мотивации педагогических работников и обучающихся.

Кроме того, говорится, что будет продолжена работа по расширению взаимодействия с WorldSkills International, WorldSkills Europe.

"Создание Национального центра компетенций WorldSkills Kazakhstan в рамках Года рабочих профессий обеспечит централизованный подход к развитию компетенций и подготовке кадров", – пояснили в министерстве.

В связи с этим уполномоченным органом будет определен национальный оператор движения WorldSkills Kazakhstan, который представит национальную сборную на международных чемпионатах, ассоциациях, организациях WorldSkills и несет ответственность за развитие и координацию движения внутри страны.

Также указывается, что образовательные программы технического и профессионального образования будут синхронизированы с программами высшего образования для обеспечения плавного перехода студентов и признания академических кредитов.

Вместе с тем планируется создание региональных образовательно-производственных кластеров местными исполнительными органами с целью обеспечения эффективного взаимодействия школы, колледжа, предприятий и ОВПО.

Как отмечается, кластеры будут способствовать созданию многоуровневой системы профессионального образования, ориентированной на потребности региональной экономики.

По опыту АОО "НИШ" также будет продолжена работа по развитию профессионального сообщества молодых педагогов, что позволит поддерживать мотивацию начинающих педагогов к непрерывному профессиональному развитию и укреплять в них уверенность в правильном выборе профессии.

Региональные клубы "Жас ұстаз", онлайн-площадки в социальных сетях по обмену новыми идеями в преподавании и лучшими педагогическими кейсами молодых коллег, ежегодные республиканские и региональные форумы "Жас ұстаз: табысқа апарар жол" станут креативными платформами для профессионального становления молодых педагогов.

Организации ТиПО на добровольной основе имеют право проходить аккредитацию, процедуру оценки образовательных программ на соответствие международным профессиональным или отраслевым требованиям (стандартам).

В Министерстве просвещения отметили, что поправки в части трансформации технического и профессионального образования вносятся в рамках Года рабочих профессий.

Также разработан план действий по реализации концепции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 марта.

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