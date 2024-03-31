Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будут возмещать материальный ущерб пострадавшим от паводков

противопаводковые мероприятия , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 17:54 Фото: МЧС РК
В Республиканском штабе по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода рассказали алгоритм возмещения материального ущерба для пострадавших от стихии, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов (МИО).

Предварительный размер ущерба будет определен МИО, Министерством промышленности и строительства и МЧС.

В случае дополнительной потребности средства возьмут из резерва правительства.

Алгоритм действий:

  • Пострадавшие, которые понесли материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба.
  • МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

По последним данным, остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

Читайте также

пострадавшие от паводков
Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводков открыли в Алматы
паводки
Паводки в Казахстане: остаются подтопленными более тысячи домов
эвакуация
Трех человек, застрявших на тракторе в грязи, спасли в Карагандинской области
Мухит Турсынали
Правительство РК Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
паводки
Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: