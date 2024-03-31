Как будут возмещать материальный ущерб пострадавшим от паводков

В Республиканском штабе по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода рассказали алгоритм возмещения материального ущерба для пострадавших от стихии, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов (МИО).



Предварительный размер ущерба будет определен МИО, Министерством промышленности и строительства и МЧС.

В случае дополнительной потребности средства возьмут из резерва правительства.

Алгоритм действий:

Пострадавшие, которые понесли материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба.

МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

По последним данным, остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.