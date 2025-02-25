Новый стандарт вводят в Казахстане с 1 марта 2025 года
"Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2025 года национальный стандарт СТ РК 5.1 "Система классификации и кодирования технико-экономической информации. Порядок разработки национальных классификаторов технико-экономической информации", – говорится в документе.
Стандарт устанавливает порядок разработки, утверждения национальных классификаторов технико-экономической информации.
Положения стандарта подлежат применению органами государственного управления, техническими комитетами по стандартизации, физическими и юридическими лицами РК всех форм собственности и организационно-правовых форм, участвующих в работах по разработке и применению классификаторов.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
При этом ранее действовавший стандарт утратил силу.
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