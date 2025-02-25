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Право

Новый стандарт вводят в Казахстане с 1 марта 2025 года

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:56 Фото: freepik
Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК от 24 февраля 2025 года внесены изменения в приказ от 31 декабря 2024 года "О некоторых вопросах стандартизации", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2025 года национальный стандарт СТ РК 5.1 "Система классификации и кодирования технико-экономической информации. Порядок разработки национальных классификаторов технико-экономической информации", – говорится в документе.

Стандарт устанавливает порядок разработки, утверждения национальных классификаторов технико-экономической информации.

Положения стандарта подлежат применению органами государственного управления, техническими комитетами по стандартизации, физическими и юридическими лицами РК всех форм собственности и организационно-правовых форм, участвующих в работах по разработке и применению классификаторов.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

При этом ранее действовавший стандарт утратил силу.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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