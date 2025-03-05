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Право

У Министерства иностранных дел изменился ряд функций

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 28 февраля 2025 года внесло изменения в положение о Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, ведомству добавили следующие полномочия:

  • разработка и утверждение порядка формирования, ведения и использования реестра инвесторов, организации работы Национальной цифровой инвестиционной платформы, интеграции объектов информатизации государственных органов и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора;
  • разработка порядка присвоения дипломатических рангов;
  • разработка порядка выплаты денежной компенсации и возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от РК, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы;
  • разработка условий труда персонала дипломатической службы РК за границей;
  • разработка и утверждение условий труда внештатных работников, принятых на месте на работу в загранучреждения РК, в том числе из числа сопровождающих членов семьи персонала дипломатической службы РК;
  • утверждение по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики формы, предназначенной для сбора административных данных, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 закона "О государственной статистике";
  • разработка и утверждение технически (научно) обоснованных единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 101 Трудового кодекса;
  • утверждение по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке типовых норм и нормативов по труду организаций в соответствии с пунктом 7 статьи 101 Трудового кодекса;
  • разработка порядка отчуждения государственного имущества, находящегося за пределами РК и закрепленного за органами дипломатической службы за границей;
  • разработка и утверждение перечня, связанного с международными договорами процессов, подлежащих инициированию и выполнению в электронной системе управления международными договорами.

Кроме того, некоторые функции МИД были скорректированы:

  • разработка и утверждение правил использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Заграничные командировки", и специфики 162 программ "Услуги по координации внешнеполитической деятельности" и "Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом" в целях командирования уполномоченных лиц за пределы территории РК;
  • разработка и утверждение плана мероприятий официальной помощи развитию;
  • осуществление:

- регистрации дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств;

- аккредитации глав, членов персонала дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, работников консульских учреждений иностранных государств в РК;

  • разработка и утверждение порядка:

- регистрации дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств;

- аккредитации глав, членов персонала дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, работников консульских учреждений иностранных государств в РК;

  • разработка и утверждение положения о представительской экипировке персонала дипломатической службы.

Помимо этого, некоторые функции министерства исключены:

  • разработка проектов текущего и перспективного планов заключения международных договоров РК;
  • определение порядка разработки текущего и перспективного планов заключения международных договоров РК;
  • проведение цифровой трансформации.

Постановление введено в действие с 28 февраля 2025 года.

Мы писали, что МИД обновил положение о представительской экипировке сотрудников дипломатической службы РК.

Также мы сообщали, что Министерству торговли и интеграции добавили новые функции.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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