Функции Министерства науки и высшего образования пересмотрели в правительстве

Фото: Zakon.kz

Правительство РК приняло постановление от 24 февраля 2025 года, которым вносятся изменения в Положение о Министерстве науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: разработка и утверждение правил начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала по согласованию с уполномоченным органом в области образования;

разработка на ежегодной основе совместно с уполномоченным органом в области образования долгосрочных прогнозов средней стоимости обучения по типам организаций образования. Кроме того, ряд функций изложены в новой редакции: формирование и реализация единой государственной политики, осуществление межотраслевой координации в области высшего и послевузовского образования, науки и научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, в сфере развития языков, разработка и реализация международных программ в области высшего и послевузовского образования и науки, а также на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, формирование и реализация государственной политики в сфере государственной образовательной накопительной системы в соответствии с законодательством РК;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования типовых договоров об образовательном накопительном вкладе и образовательном накопительном страховании по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования методики расчетов премии государства;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования типовых соглашений о сотрудничестве в сфере государственной образовательной накопительной системы между оператором и банком-участником, оператором и страховой организацией-участницей, оператором и организацией образования-участницей. Постановление вводится в действие с 12 марта 2025 года. Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменился ряд функций.

Поделиться новостью