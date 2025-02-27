Функции Министерства науки и высшего образования пересмотрели в правительстве
Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 24 февраля 2025 года, которым вносятся изменения в Положение о Министерстве науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- разработка и утверждение правил начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала по согласованию с уполномоченным органом в области образования;
- разработка на ежегодной основе совместно с уполномоченным органом в области образования долгосрочных прогнозов средней стоимости обучения по типам организаций образования.
Кроме того, ряд функций изложены в новой редакции:
- формирование и реализация единой государственной политики, осуществление межотраслевой координации в области высшего и послевузовского образования, науки и научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, в сфере развития языков, разработка и реализация международных программ в области высшего и послевузовского образования и науки, а также на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, формирование и реализация государственной политики в сфере государственной образовательной накопительной системы в соответствии с законодательством РК;
- разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования типовых договоров об образовательном накопительном вкладе и образовательном накопительном страховании по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования методики расчетов премии государства;
- разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования типовых соглашений о сотрудничестве в сфере государственной образовательной накопительной системы между оператором и банком-участником, оператором и страховой организацией-участницей, оператором и организацией образования-участницей.
Постановление вводится в действие с 12 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменился ряд функций.
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