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Право

Функции Министерства науки и высшего образования пересмотрели в правительстве

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 10:07 Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 24 февраля 2025 года, которым вносятся изменения в Положение о Министерстве науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разработка и утверждение правил начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала по согласованию с уполномоченным органом в области образования;
  • разработка на ежегодной основе совместно с уполномоченным органом в области образования долгосрочных прогнозов средней стоимости обучения по типам организаций образования.

Кроме того, ряд функций изложены в новой редакции:

  • формирование и реализация единой государственной политики, осуществление межотраслевой координации в области высшего и послевузовского образования, науки и научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, в сфере развития языков, разработка и реализация международных программ в области высшего и послевузовского образования и науки, а также на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, формирование и реализация государственной политики в сфере государственной образовательной накопительной системы в соответствии с законодательством РК;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования типовых договоров об образовательном накопительном вкладе и образовательном накопительном страховании по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования методики расчетов премии государства;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования типовых соглашений о сотрудничестве в сфере государственной образовательной накопительной системы между оператором и банком-участником, оператором и страховой организацией-участницей, оператором и организацией образования-участницей. 

Постановление вводится в действие с 12 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменился ряд функций.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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