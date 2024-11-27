Новые функции возложили на Министерство науки и высшего образования

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 22 ноября 2024 года внесены дополнения в положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

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