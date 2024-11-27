Новые функции возложили на Министерство науки и высшего образования
Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 22 ноября 2024 года внесены дополнения в положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение о министерстве дополнено подпунктом следующего содержания:
- разработка и утверждение правил проведения тестирования по определению объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что правительство расширило функции Министерства промышленности и строительства.
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