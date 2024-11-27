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Законодательство РК

Новые функции возложили на Министерство науки и высшего образования

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 11:21 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 22 ноября 2024 года внесены дополнения в положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о министерстве дополнено подпунктом следующего содержания:

  • разработка и утверждение правил проведения тестирования по определению объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что правительство расширило функции Министерства промышленности и строительства.

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Министерство науки и высшего образования РК Правительство РК Казахстан 2024 год
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