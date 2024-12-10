Повысить качество ремонта и строительства дорог планируют в Казахстане

Министерство финансов подготовило проект поправок в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях повышения качества закупаемых работ автодорожной отрасли. Целью документа является внедрение новых способов осуществления закупок и критериев, влияющих на тендерное ценовое предложение по закупкам автодорожной отрасли.

В частности, предлагается внедрить рейтингово-бальную систему в Правила осуществления закупок квазигосударственного сектора.

Как показала практика, с начала внедрения рейтингово-бальной системы отмечены следующие преимущества по сравнению с текущим способом проведения закупок:

значительное сокращение количества процедур проведения закупок и сроков проведения конкурсных процедур (в частности, исключается процедуры по рассмотрению заявок, предварительного допуска, подведения итогов, а также процедура обжалования итогов конкурса).

исключен человеческий фактор при проведении закупок (соответственно, снижаются коррупционные риски).

В правилах добавится новая глава, которая определяет порядок осуществления закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы.

В частности, предусмотрено, что тендер с использованием рейтингово-бальной системы осуществляется на закупки, если предметом закупок является оказание инжиниринговых услуг по техническому надзору автомобильных дорог республиканского значения.

При этом тендерная комиссия по закупкам способом тендера с использованием рейтингово-бальной системы не создается.

По истечении срока представления заявок на участие в тендере с использованием рейтингово-балльной системы веб-порталом автоматически формируется и размещается протокол об итогах закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы.

Веб-портал автоматически сопоставляет тендерные ценовые предложения и критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение и определяет победителя.

Итоги тендера с использованием рейтингово-бальной системы обжалованию не подлежат.

В ведомстве отметили, что автодорожная отрасль является достаточно капиталоемкой, высокая стоимость контрактов налагает высокую финансовую нагрузку на подрядчиков, для успешной реализации проектов требует наличия значительной материальной базы. Так, стоимость строительства 1 км автомобильной дороги составляет порядка 1 млрд. тенге, капремонта – 500 млн. тенге.

В настоящее время сложилась негативная практика, когда подрядная организация после получения аванса от нового договора направляет финансовые средства на исполнение уже имеющихся обязательств, в связи с чем, нередко исполнение нового договора становится невозможным до заключения следующего контракта.

Предложенные поправки позволят исключить возможность заключения новых контрактов при наличии неисполненных обязательств по действующим договорам, кроме того данная норма будет стимулировать поставщиков исполнять заключенные договоры в сроки.

В частности, в правилах появится норма:

При закупках работ по среднему ремонту, инжиниринговым услугам по техническому надзору в сфере автомобильных дорог потенциальный поставщик не может быть признан участником тендера при наличии договоров на сумму более 10 млрд. тенге по аналогичным предметам закупки, заключенных в текущем году с Заказчиком.

По ограничениям, связанным с участием в закупках, предусмотренным настоящим пунктом, заявка на участие в тендере потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом без права приведения заявки в соответствие на стадии подачи заявки.

Кроме того, планируется внедрить нормы, которые позволят привлечь на небольшие участки ремонта малый и средний бизнес, тем самым расширить конкурентную среду и демонополизировать рынок среднего ремонта.

В частности, в случае, если сумма, выделенная для осуществления закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог, не превышает 650 тыс МРП, тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере 1% за каждый год наличия у потенциального поставщика аналогичного опыта работы, либо работам по строительству/реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, но не более 5%.

В случае, если сумма, выделенная для осуществления закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог, не превышает 540 тыс. МРП, тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (2,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика аналогичного опыта работы, либо работам по строительству/реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, но не более 5%.

В случае, если сумма, выделенная для осуществления закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог, не превышает двух тысяч семисот восьми тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика аналогичного опыта работы, либо работам по строительству/реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, но не более 5%.

Отрицательное значение, влияющее на тендерное ценовое предложение, применяется к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках работ, услуг по перечню закупок работ, услуг, при осуществлении которых применяются отрицательные значения в качестве критерия, влияющего на тендерное ценовое предложение, согласно приложению 7-2 к настоящим Правилам.

Если потенциальный поставщик имеет на исполнении договор, заключенный в текущем финансовом году сумма которого не превышает полутора миллионократный размер месячного расчетного показателя, веб-портал за каждый такой договор, автоматически отнимает 0,1% от общей суммы условной скидки критериев, влияющих на тендерное ценовое предложение такого потенциального поставщика.

При осуществлении закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог и инжиниринговых услуг по техническому надзору, автоматически отнимает 0,2% от общей суммы условной скидки критериев, влияющих на тендерное ценовое предложение такого потенциального поставщика за каждый протокол об итогах, где такой потенциальный поставщик определен победителем.

Кроме того, в целях своевременного проведения конкурсных процедур и избегания задержки хода работ предлагается уменьшить с 2 до 1 количество заявок на участие.

Помимо этого, поправки должны решить вопрос приобретения товаров, работ, услуг на содержание автомобильных дорог международного и республиканского значения для своевременного обеспечения безопасного и бесперебойного проезда в зимний период.

Для этого предлагается дополнить правила следующей нормой:





Закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения товаров, работ, услуг на содержание автомобильных дорог международного и республиканского значения для устранения последствий, возникших в результате погодных условий, повлекших за собой необходимость закрытия автомобильных дорог.

При этом приобретение таких товаров, работ, услуг осуществляется на основании решения органа управления (правления) заказчика.

В министерстве финансов сообщили, что на сегодняшний день при проведении закупок сложилась практика, когда в тендерах выигрывают одни те же компании, не имеющие собственной техники, в последующем которые передают объем работ субподрядным организациям.

В этой связи в ведомстве предлагают установить требование по наличию собственной техники и оборудования для текущего и среднего ремонта автодорог. Кроме того, на субподряд можно будет передавать не более одной третьей от общего объема работ.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 декабря 2024 года.