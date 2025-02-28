Что изменится в жизни казахстанцев с марта 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в законодательстве страны в марте 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Связь

С 25 марта в Казахстане меняются правила регистрации мобильных телефонов

Оператор базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (БДИК) в течение 3 рабочих часов (6 рабочих часов для юрлиц) с момента получения сведений (ИИН или БИН, идентификационный код абонентского устройства сотовой связи, абонентский номер) выполняет проверку:

на наличие в БДИК такого же идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи и абонентского номера, зарегистрированного за другим владельцем;

на наличие в БДИК сведений об идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи в части подтверждения законности использования в сетях сотовой связи РК на основании результатов его успешной верификации.

При этом верификация абонентских устройств сотовой связи производится на основании сведений об абонентских устройствах сотовой связи, полученных от лиц, осуществляющих производство на территории РК, или их ввоз на территорию РК в соответствии с налоговым и таможенным законодательством РК, и (или) от авторизованных сервисных центров.

При ввозе физическими лицами мобильных телефонов в РК в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, производится предоставление сведений о пересечении государственной границы и (или) документах, подтверждающих ввоз в соответствии с налоговым и таможенным законодательством РК.

В случае отсутствия сведений об идентификационном коде в части подтверждения законности его использования в сетях сотовой связи РК, мобильный телефон вносят в "серый" список. Если владелец в течение 30 дней не подтвердит законность использования телефона, его внесут в "черный" список.

В случае замены идентификационного кода по абонентскому устройству сотовой связи ранее зарегистрированному в БДИК, при осуществлении ремонта такого абонентского устройства сотовой связи авторизованными сервисными центрами, сведения о замененном идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи подлежат идентификации в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи.

Борьба с наркотиками

С 6 марта ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков ужесточают в Казахстане

Усилены меры наказания за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь виновных лишат свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненно с конфискацией имущества.

Одновременно с этим смягчено наказание закладчикам. Им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (было от 5 до 10 лет с конфискацией имущества). Но при неоднократном совершении преступления их лишат свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ужесточена уголовная ответственность должностных лиц за распространение наркотиков – от 15 до 20 лет с конфискацией имущества (было от 10 до 15 лет).

В Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" вносится изменение, в соответствии с которым лица, подвергавшиеся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из психиатрической клиники, кроме выписанных по постановлению суда как излечившиеся досрочно, подлежат учету в соответствующей организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), по месту жительства и обязаны проходить в ней поддерживающее лечение.

В случае уклонения от прохождения поддерживающего лечения лицо может быть подвергнуто принудительному приводу органами внутренних дел.

Информация

В закон "О языках в Республике Казахстан" добавлено понятие "вывеска" – информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него или на входе ограждения занимаемой территории, а также крышах и фасадах в пределах зданий, пристроек к ним и временных сооружений физических и юридических лиц в местах их фактического нахождения и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Размещение вывески допускается при условии направления уведомления о размещении вывески в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях".

Уведомление направляется в местные исполнительные органы не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения вывески.

К уведомлению прилагаются:

форма сведений, содержащих информацию о месте размещения вывески;

эскиз вывески.

Местные исполнительные органы вправе дать обязательные для устранения письменные мотивированные замечания к представленным материалам.

В Законе "О доступе к информации" определены цели, задачи и принципы обеспечения доступа к информации, а также установлены ограничения на доступ к информации.

Кроме того, поправками установлены способы обеспечения государством доступа к информации лицам с инвалидностью.

Регламентируется порядок осуществления государственного контроля в области доступа к информации.

Биржевая торговля

Вводятся в действие отдельные поправки по вопросам биржевой торговли

В частности, обновлена компетенция правительства РК в сфере деятельности товарных бирж:

разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

определяет на конкурсной основе товарные биржи, осуществляющие торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, и устанавливает критерии к ним;

выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами РК и актами президента РК.

В свою очередь АЗРК разрабатывает и утверждает перечень социально значимых биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами.

Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные правительством РК на основании конкурса.

Минимальный размер уставного капитала товарной биржи составляет не менее двух миллиардов тенге. При этом не менее одного миллиарда тенге вносится деньгами.

АППК

С 1 марта 2025 года вносятся изменения в АППК касательно подачи иска к нескольким ответчикам и экстерриториальной подсудности

Иск к нескольким ответчикам может быть предъявлен по месту нахождения одного из ответчиков. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.

Истец может выбрать экстерриториальную подсудность, в том числе и по административным делам, находящимся в производстве суда, до назначения административного дела к разбирательству в судебном заседании, за исключением дел, подлежащих рассмотрению в порядке части третьей статьи 102, статьи 103, части первой статьи 105, частей второй и третьей статьи 106 настоящего Кодекса.

Архив президента

С 1 марта 2025 года у Архива президента новый адрес

Архив переехал в Астану и расположен по адресу: район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 15.

Установлена штатная численность архива в количестве 168 единиц.

Также говорится, что директор архива по согласованию с руководителем Администрации президента и начальником Канцелярии президента РК назначает и освобождает от должности своих заместителей и руководителей филиалов учреждения, по согласованию с начальником Канцелярии президента РК – руководителей структурных подразделений учреждения.

Органы гражданской защиты

Утверждены Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты

При поступлении кандидата на службу (правоохранительную и воинскую службу) в органы гражданской защиты (ОГЗ) кадровой службой формируется личное дело, к которому приобщаются все материалы изучения и в дальнейшем сведения о служебной деятельности и стаже правоохранительной и воинской службы.

Сведения, содержащиеся в личном деле и документах учета сотрудника, относятся к госсекретам или ДСП.

Личное дело выступает как информационная модель сотрудника и военнослужащего и используется в качестве учетного документа, содержащего точные и подробные биографические данные и сведения, характеризующие его деловые и личные качества, служебную и трудовую деятельность, а также в качестве хранилища документов, юридически подтверждающих эти сведения (характеристики, служебные аттестации, присяга, представления).

Материалы личного дела используются для решения вопросов о прохождении службы сотрудником и военнослужащим, представлении его к присвоению очередного специального или воинского звания, награждении и поощрении, определении классной квалификации, прохождении очередной аттестации, исчисления стажа службы для определения размера должностного оклада, трудового стажа, расчета выслуги лет для назначения пенсии.

Личное дело состоит из 5 частей.

Здравоохранение

Электронный паспорт иммунизации внедряют в Казахстане со 2 марта 2025 года

Карту профилактических прививок заменили на Паспорт иммунизации.

Паспорт иммунизации будут вести исключительно в электронном формате. (Карта прививок велась как в бумажном, так и в электронном).

Хранить паспорт иммунизации будут до минования надобности. Карту прививок хранили 5 лет.

Паспорт содержит сведения о проведении следующих видов иммунизации:

туберкулез (а также туберкулезные пробы);

гепатит В;

дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит В, коклюш и гемофильная палочка типа В;

дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная палочка типа В;

пневмококковая инфекция;

коклюш, дифтерия, столбняк;

вирус папилломы человека;

дифтерия, столбняк;

полиомиелит;

корь, краснуха, паротит;

гепатит А;

бешенство;

брюшной тиф;

грипп;

сибирская язва;

туляремия;

чума;

клещевой энцефалит;

коронавирусная инфекция и др.

Минздрав утвердил в новой редакции:

Перечень заболеваний, подлежащих лечению в стационаре с круглосуточным наблюдением.

Перечень анализов и исследований на плановую госпитализацию.

Утверждены новые Предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации.

Перечень лекарств расширен, а на некоторые позиции цены увеличились.

Изменился Порядок выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности по беременности и родам

В частности, говорится, что лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицинским работником (врачом акушером-гинекологом) в медицинской организации по месту наблюдения, а при его отсутствии – врачом (терапевтом, врачом общей практики), совместно с заведующим отделением после заключения ВКК на 30-й неделе беременности на срок продолжительностью 126 календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов).

В день выдачи листка о временной нетрудоспособности по беременности и родам в медицинской карте амбулаторного пациента делается соответствующая запись о состояние здоровья женщины с установлением диагноза (срока беременности).

При необходимости больничного листа в период нахождения беременной в стационаре в тридцать недель беременности лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицинским работником в медицинской организации по месту наблюдения (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом (терапевтом, врачом общей практики), совместно с заведующим отделением после заключения ВКК на срок продолжительностью 126 календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов), согласно выписке медицинской организации здравоохранения.

Биологической матери при суррогатном материнстве лист или справка о временной нетрудоспособности выдается непосредственно в родильном доме на срок продолжительностью 56 календарных дней со дня рождения ребенка.

Девушки-подростки будут проходить скрининг на носительство спинальной мышечной атрофии.

Скрининг на носительство спинальной мышечной атрофии (далее – СМА) направлен на раннее выявление мутаций в генах у девушек в возрасте 16-17 лет, до вступления в брак и планирования беременности.

Соответствующие дополнения внесены в Правила организации скрининга.

Стандарт оказания педиатрической помощи обновил Минздрав

Медицинские организации (МО) обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение, реабилитацию, абилитацию детей с соблюдением преемственности на всех этапах оказания педиатрической помощи.

Медорганизации, выявившие факты физического насилия в отношении детей, оказывают медицинскую помощь в соответствующем объеме и в день поступления информации извещают органы внутренних дел и местные исполнительные органы по осуществлению гарантий прав ребенка.

В МО, оказывающих педиатрическую помощь, создается среда, комфортная для пребывания детей (красочный интерьер, детские игровые зоны, игрушки) с обеспечением безопасности детей и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Прокуратура

Изменения в правилах рассмотрения заявлений и документов кандидатов для поступления на воинскую службу по контракту в органы прокуратуры

В частности, говорится, что к заявлению граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня.

Заявление регистрируется в органах прокуратуры в соответствии с АППК РК.

После завершения тестирования представитель подразделения кадровой работы знакомит кандидата под роспись с результатами тестирования, один экземпляр которого с подписью кандидата приобщается к его личному делу.

При этом кандидат, получивший при прохождении тестирования оценку ниже пороговых значений, вправе пройти повторное тестирование, но не ранее чем по истечении одного месяца с момента предыдущего тестирования (ранее было 3 месяца).

Также обновлены формы заявления и направления на медицинское освидетельствование.

Образование

В правила размещения госзаказа на обеспечение студентов местами в общежитиях внесли поправки

В частности, изменился порядок заключения предварительного договора и договора на размещения госзаказа.

Ранее оператор, размещающий госзаказ, изучал документы, представленные потенциальным поставщиком и на основании этих документов выносил заключение. Затем на основании заключения уполномоченный орган в области образования заключал предварительный договор по обеспечению студентов местами в общежитиях.

Теперь же оператор напрямую заключает такой предварительный договор и договор с потенциальным поставщиком.

Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования будут выполнять ряд совместных функций, среди которых, в частности:

разработка на ежегодной основе долгосрочных прогнозов средней стоимости обучения по типам организаций образования;

определение оператора в сфере государственной образовательной накопительной системы;

разработка и утверждение типовых договоров об образовательном накопительном вкладе и образовательном накопительном страховании по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Поправки внесены двумя постановлениями правительства от 24 февраля 2025 года № 94 и № 95.

Транспорт, перевозки

Вводятся новые сборы за сверхсрочное хранение грузов на железной дороге

Увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до пятикратного размера сбор за хранение применяется по истечении 48 часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора. Начисление увеличенного до пятикратного размера сбора за хранение грузов не превышает 24 часов.

Увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение применяется по истечении 72-х часов (ранее было 48 часов) с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора.

Начисление увеличенного до десятикратного размера сбора за хранение грузов не превышает 30 календарных дней.

Соответствующие изменения внесены в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом.

В Правила сертификации и выдачи сертификата летной годности гражданского воздушного судна внесены изменения

Устанавливается следующий срок действия на нижеуказанные документы с момента их выдачи:

сертификат летной годности – один год;

сертификат по шуму – бессрочный;

экспортный сертификат – 30ь календарных дней;

разрешение на выполнение специального полета (специальный сертификат летной годности) – 30 календарных дней;

разрешение на использование радиопередающую аппаратуру – бессрочный;

решение о признании действительным сертификата летной годности гражданского воздушного судна, выданного иностранным государством – срок, указанный на сертификате летной годности гражданских воздушных судов, выданных иностранным государством.

Гражданское воздушное судно признается пригодным для выполнения полетов, если оно сконструировано, изготовлено, оснащено, поддерживается в летной годности и прошло техническое обслуживание и ремонт, а также имеет летные качества в соответствии с требованиями законодательства РК в области использования воздушного пространства РК и деятельности авиации и экологического законодательства РК:

воздушное судно имеет действующий сертификат летной годности гражданского воздушного судна;

воздушное судно имеет действующее свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна РК;

воздушное судно соответствует конструкции типа, утвержденной государством разработчика воздушного судна;

выполнение модификации или ремонта соответствует сертификационным требованиям к эксплуатантам гражданских воздушных судов;

воздушное судно поддерживается в состоянии летной годности.

Обновлен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата летной годности гражданского воздушного судна".

Правила сертификации в сфере легкой и сверхлегкой авиации утверждены в новой редакции

Для получения сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации заявитель направляет в уполномоченную организацию через веб-портал "электронного правительства" заявку и пакет документов по перечню.

Для оценки летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации, привлеченные некоммерческие организации по согласованию с уполномоченной организацией создают техническую комиссию по обследованию воздушных судов.

Сертификат летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации, выполняющего авиационные работы и полеты в целях авиации общего назначения, выданный на бессрочной основе, действителен при наличии действующего акта оценки о годности к эксплуатации воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации, выдаваемого некоммерческой организацией.

Сертификат летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации остается действительным при соблюдении следующих условий:

воздушное судно имеет действующий акт оценки о годности к эксплуатации воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации;

воздушное судно имеет действующее свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна;

воздушное судно соответствует конструкции типа, утвержденной государством разработчика воздушного суда/удостоверению соответствия экземпляра гражданского воздушного судна нормам летной годности;

выполнение модификации или ремонта соответствует Сертификационным требованиям к эксплуатантам гражданских воздушных судов;

воздушное судно поддерживается в состоянии летной годности.

Также внесены изменения в Правила выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала.

В частности, обновлены формы Свидетельств авиационного персонала в виде пластиковой карточки.

Министерство транспорта утвердило в новой редакции:

Типовую инструкцию по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских воздушных судов. Типовую инструкцию по управлению безопасностью полетов в аэропортах. Типовую инструкцию по управлению безопасностью полетов при обслуживании воздушного движения. Типовую инструкцию по управлению безопасностью полетов при техническом обслуживании воздушных судов. Типовую инструкцию по управлению безопасностью полетов авиационных учебных центров гражданской авиации, деятельность которых связана с выполнением полетов воздушных судов в ходе предоставления услуг.

Природные ресурсы

Обновлены Правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов

Что изменилось:

Добавлено понятие "Единая система кадастров" – межотраслевая информационная система, объединяющая все виды государственных кадастров природных ресурсов Республики Казахстан в целях обеспечения единого общегосударственного комплексного учета и оценки природного и экономического потенциала Республики Казахстан.

Определены основные принципы ведения Единой системы:

единство технологии обработки и предоставления кадастровой информации;

применение автоматизированных информационно-коммуникационных технологий;

объективность пополнения и обновления информации;

общедоступность информации, содержащейся в Единой системе кадастров, кроме информации, составляющей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

В структуру добавлен государственный кадастр растительного мира, который ведет уполномоченный орган в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира в целом по республике и территориальные органы – в пределах административно-территориальных единиц.

Строительство, архитектура

Утверждены новые Правила выдачи решения снос зданий и сооружений

Постутилизация объектов (снос зданий и сооружений) осуществляется в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства на основании разработанного ППР (проект производства работ для демонтажа и сноса).

Местный исполнительный орган, осуществляющий функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ежемесячно направляет информацию о выданных Решениях о сносе по технически или технологически сложным объектам в территориальные подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

В Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства внесены изменения

Реализация проектов по строительству осуществляется на основании соответствующего права на земельный участок и следующими этапами:

получение исходных материалов для разработки проектов строительства (кроме случаев выдачи исходных материалов вместе с земельным участком для строительства);

разработка и согласование эскиза (эскизного проекта);

разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства;

уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор о начале производства строительно-монтажных работ, осуществление строительно-монтажных работ;

приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта.

Строительство технически несложных объектов третьего уровня ответственности и реконструкция индивидуальных жилых домов не выше двух этажей, не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не превышающая двух этажей после реконструкции осуществляется по эскизу (эскизному проекту).

Разработка проекта строительства, ее экспертиза, уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, о начале производства строительно-монтажных работ не требуется.

Электроснабжение

Установлены дополнительные квалификационные требования для деятельности по покупке электрической энергии:

наличие электрических сетей (кабельных или воздушных линий электропередачи) не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10, 6, 0,4 киловольт) с непосредственной технологической связью с национальной электрической сетью;

наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети.

Также обновлены правила оказания госуслуги по выдаче лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения".

Кандасы, переселенцы

С 1 марта меняется порядок оказания материальной помощи добровольным переселенцам

Материальная помощь выплачивается при наличии у переселенца или кандаса решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и прибытии на новое место жительство.

Лица, расторгнувшие брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака (супружества) в книге записи актов гражданского состояния.

Для получения материальной помощи кандас или переселенец представляет заявление в электронной форме через портал www.migration.enbek.kz, заверенное ЭЦП.

Заявление, поданное через портал "Migration.enbek.kz" регистрируется в день поступления обращения.

В случае подачи полного пакета документов, в "личном кабинете" кандаса и переселенца отображается статус о принятии заявления для предоставления материальной помощи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 73-1 Правил карьерный центр отказывает в приеме документов.

Центр трудовой мобильности решения о назначении выплаты либо решения об отказе в выплате материальной помощи направляет через портал кандасам и переселенцам в "личный кабинет".

Антимонопольное законодательство

АЗРК обновило Правила равного доступа к ключевой мощности

В правила добавлены новые главы, которые регламентируют:

Особенности предоставления равного доступа к ключевой мощности на рынке хранения авиационного топлива на территории аэропортов; Особенности предоставления равного доступа к ключевой мощности на рынке транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта и транзита; Особенности предоставления равного доступа к ключевой мощности к услугам по переработке нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки.

Исключена глава, определяющая особенности предоставления равного доступа к ключевой мощности на рынке децентрализованной купли-продажи электрической энергии.

Занятость, профессиональные стандарты

Министерство сельского хозяйства утвердило профессиональный стандарт "Производство колбасных изделий и мясных деликатесов"

Документ устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

Профессиональный стандарт устанавливает общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда для профессий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

Экология

Минздрав утвердил перечень вредных веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации

Вещества, обладающие эффектом суммации, — это комбинации двух и более вредных веществ, которые оказывают однонаправленное неблагоприятное влияние на организм человека.

В перечень вошли 59 комбинаций вредных веществ.

Соответствующие дополнения внесены в Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах.