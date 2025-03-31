Что изменится в жизни казахстанцев с апреля 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в законодательстве, в апреле 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Транспорт

С 5 апреля 2025 года мопеды приравнивают к механическим транспортным средствам

Вводятся в действие соответствующие поправки в законодательство РК.

Теперь передвигаться на мопедах можно только после их регистрации в полиции, прохождения техосмотра, оформления страхового полиса ГПО и при наличии водительского удостоверения категории A1.

Также с 5 апреля вводится разрешительный порядок деятельности операторов технического осмотра.

Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций выдает разрешения на деятельность операторов технического осмотра. Операторы технического осмотра для осуществления деятельности по проведению обязательного технического осмотра транспортных средств должны:

иметь государственную регистрацию в качестве ИП или в качестве юридического лица;

соответствовать разрешительным требованиям, утвержденным уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций.

Постановлением правительства министерство транспорта определено органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра.

Соответствующие функции добавлены также и в Положение о министерстве транспорта.

Правила организации и проведения техосмотра изменили в Министерстве транспорта

Проведение обязательного технического осмотра транспортных средств осуществляется операторами техосмотра со дня получения разрешения второй категории на деятельность оператора технического осмотра (ранее было со дня подачи уведомления).

Оператор Единой информационной системы технического осмотра (ЕИС) аннулирует диагностическую карту технического осмотра транспортного средства в случае совершения ДТП с возникновением неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Уточняется периодичность прохождения техосмотра:

каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7 возраст которых более 1 года, включая год выпуска.

каждые 6 месяцев – категорий M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованные для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов, возраст которых более 1 года, включая год выпуска.

Определен перечень документов для регистрации мопеда.

Соответствующие дополнения МВД внесло в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства.

Для регистрации мопеда владелец (представитель владельца) представляет:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;

заявление о государственной регистрации мопеда согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

технический документ (при наличии) или сведения о технических характеристиках мопеда;

при отсутствии идентификационного номера мопеда, идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до совершения регистрационных действий;

акт осмотра транспортного средства согласно приложению 12 к настоящим Правилам (при первичной регистрации транспортного средства);

прежний СРТС и ГРНЗ (при их наличии);

договор или доверенность, в случаях обращения представителя владельца.

Согласно поправкам в Правила дорожного движения, водитель и пассажиры мопеда должны быть в застегнутом мотошлеме.

Вносятся дополнения, согласно которым водителям запрещается:

управлять мотоциклом или мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

управлять мотоциклом или мопедом на одном колесе, а равно располагаться вне места, предназначенного для управления данным транспортным средством;

перевозить на мотоциклах или мопедах, а также на специальных приспособлениях груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за их габариты, или груз, мешающий управлению.

В свою очередь пассажирам запретили вставать на опоры для ног или сиденье во время движения мотоцикла или мопеда.

АРРФР РК обновило Правила расчета и применения коэффициента по системе "бонус-малус" для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

Коэффициенты устанавливаются и соответствующие классы присваиваются страхователю (застрахованному) при заключении договора обязательного страхования.

Основанием для применения страховщиком коэффициентов является информация о страховом случае (страховых случаях), либо отсутствие информации о страховом случае (страховых случаях), произошедшем (произошедших) по вине страхователя (застрахованного), а также иная информация, предусмотренная правилами, полученная страховщиком из единой базы данных по страхованию и (или) государственных баз данных посредством базы данных.

Наступление страхового случая, произошедшего по вине страхователя (застрахованного) и повлекшего гибель, влечет снижение класса страхователя (застрахованного) на самый минимальный класс – М2.

При наступлении страхового случая, произошедшего по вине страхователя (застрахованного), в результате которого сумма страховой выплаты по имуществу потерпевшего (потерпевших) не превышает 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году), страхователю (застрахованному) присваивается класс на 1 класс больше класса, предусмотренного приложением к правилам.

При наступлении страхового случая, произошедшего по вине страхователя (застрахованного), вне территории регистрации транспортного средства, страхователю (застрахованному) присваивается класс на 1 класс меньше класса.

При наступлении страхового (страховых) случая (случаев), произошедшего (произошедших) по вине страхователя (застрахованного), и одновременном наличии у страхователя (застрахованного) в совокупности три и более нарушений следующих правил дорожного движения, по которому КОАП предусмотрена ответственность, страхователю (застрахованному) присваивается класс на 1 класс меньше класса, предусмотренного приложением к правилам.

Для страхователей (застрахованных) физических лиц, находящихся в 13-классе непрерывно более 5 лет, страховщик применяет коэффициент, который определяется на основе собственной оценки рисков или данных, содержащихся в базе данных. При этом применяемый коэффициент не может превышать значения, установленного приложением к Правилам для 13-класса, и не может быть равен нулю.

Дети, защита детства

Регламентирован статус организаций по наставничеству.

В Законе РК "О правах ребенка в Республике Казахстан" появился термин "организация по наставничеству" – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории Республики Казахстан деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста.

Организация по наставничеству обязана:

оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками;

осуществлять обучение лиц, желающих стать наставниками;

осуществлять подбор наставников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;

оказывать правовую и психологическую помощь наставникам;

представлять ежеквартальный отчет о своей деятельности в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству;

обеспечивать конфиденциальность персональных данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста, а также наставников;

информировать организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, органы внутренних дел в течение двадцати четырех часов с момента установления факта смерти, жестокого обращения с ребенком, в том числе осуществления физического или психического насилия над ребенком, а также покушения на половую неприкосновенность ребенка, над которым осуществляется наставничество;

соблюдать иные обязанности, предусмотренные законами РК.

Уточняется, что наставником может быть лицо, прошедшее специальное обучение.

Финансовую и материальную помощь будут оказывать обучающимся и воспитанникам из социально уязвимых слоев населения во всех организациях образования независимо от формы собственности

Соответствующие поправки Министерство просвещения внесло в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей.

В частности, в заголовке и по тексту Правил оказания государственных услуг "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования" исключено слово "государственных".

Финансовая и материальная помощь оказывается следующим категориям обучающихся и воспитанников организаций образования:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Образование

Усовершенствована государственная образовательная накопительная система

В АРРФР утвердили расчет и правила осуществления страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования.

Постановление разработано в реализацию Закона РК от 10 января 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела" в части внедрения единой добровольной накопительной системы "Келешек".

В связи с внедрением программы "Келешек" уточняется порядок определения расчетной суммы по договорам страхования в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).

Теперь сумма накоплений дополнена единовременным стартовым образовательным капиталом от государства (60 МРП (235 920 тенге в 2025 году) – для всех, 120 МРП (471 840 тенге – для детей-сирот, который также будет инвестироваться и на который будет начисляться инвестиционный доход. Это позволит увеличить общий размер накоплений для оплаты образовательных услуг и улучшит условия для участников ГОНС.

Как будут признавать результаты неформального образования в Казахстане

МНВО и Министерство просвещения внесли изменения в Правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации.

Сопоставление результатов обучения и компетенций неформального образования осуществляется путем изучения содержания программ, их целей и полноты охваты силлабуса учебной дисциплины или модуля образовательной программы.

Подтвердить результаты обучения неформального образования можно при помощи сертификата или свидетельства о завершении обучения, выдаваемых:

организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

организациями дополнительного образования, институтами (центрами) повышения квалификации и переподготовки кадров, учебных центров при работодателях, имеющих право на образовательную деятельность, или на рабочем месте у работодателя по заявке работодателя;

Электронной биржей труда по перечню востребованных профессий;

массовыми открытыми онлайн курсами на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити).

Свидетельства и сертификаты имеют произвольную форму и приложение, в котором отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) программы с указанием их объема (в академических кредитах и (или) часах) и оценки.

Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица его заменяющего создается комиссия.

Положение о деятельности комиссии, ее состав определяется организацией образования самостоятельно.

Здравоохранение, качество медуслуг

С 6 апреля в Службе поддержки пациента медорганизаций будет организован телефон доверия и кабинет для приема граждан

Минздрав внес соответствующие изменения в Правила организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг.

Добавлены новые нормы, согласно которым Служба поддержки пациента обеспечивается постоянно функционирующим телефоном доверия и кабинетом для приема граждан, расположенным на первом этаже медицинской организации.

Информация о функционировании телефона доверия размещается на официальном сайте медицинской организации и в интернет платформах, а также на видном месте в залах ожидания (холлах), регистратуре и кабинетах врачей.

Также расширен перечень медицинских случаев, по которым проводится экспертиза.

В частности, в организациях, оказывающих стационарную или стационарозамещающую помощь это:

случаи непрофильной госпитализации;

количество отказов в экстренной госпитализации;

количество переданных активов в ПМСП после выписки из стационара, а так же отказов в экстренной госпитализации (100%);

В организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, экспертизу будут проводить в случаях:

патронажного посещения беременных и новорожденных (100%);

наблюдение на дому за детьми при острых заболеваниях, не требующих госпитализации на стационарное лечение;

эффективность лечения и анализ контрольной реакции после химиотерапии;

В организациях скорой медицинской помощи экспертиза качества медицинских услуг (помощи) не менее 10% обслуженных вызовов за квартал, в том числе все случаи:

отказа от медицинской помощи с указанием возможных последствий, оформленных записью в медицинских документах, в том числе в электронном формате, и подписанной пациентом либо его законным представителем, а также медицинским работником;

В организациях восстановительного лечения и медицинской реабилитации – ежеквартально все случаи:

количество вызовов скорой медицинской помощи;

оказание первой медицинской помощи при возникновении острых заболеваний.

Минздрав обновил Предельные цены на техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования.

Грузоперевозки

Внесены дополнения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом

При приемке, перевозке и выдаче грузов в зонах проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации ЧС, осуществляются следующие основные мероприятия:

определение уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с грузоотправителями (грузополучателями), уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов места погрузки при предъявлении груза;

оперативное предоставление Национальной железнодорожной компанией подвижного состава из парка Национальной ж/д компании и ее дочерних организаций в соответствии с датой погрузки, а в случае его отсутствия Национальная ж/д компания привлекает подвижной состав других собственников;

подготовка техники в транспортное положение и обеспечение необходимого объема реквизитов крепления до начала даты погрузки грузоотправителями совместно с уполномоченным органом в сфере ж/д транспорта, уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами;

обеспечение погрузки грузов грузоотправителями совместно с Национальным перевозчиком грузов, уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, уполномоченном органом в сфере ж/д транспорта, местными исполнительными органами в соответствии с техническими условиями в течение 12 часов с момента подачи подвижного состава;

предоставление Национальным перевозчиком грузов квалифицированного специалиста по правильному размещению и креплению груза на подвижном составе в течение 12 часов с момента подачи подвижного состава;

оперативное оформление перевозочных документов и отправление грузов Национальным перевозчиком грузов в течение 2 часов с момента приема груза;

передача Национальным перевозчиком грузов информации в оперативные штабы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в сфере ж/д транспорта по отправке грузов и предполагаемой даты прибытия грузов на станцию назначения в течение 2 часов после отправления груза;

определение уполномоченным органом в сфере ж/д транспорта совместно с грузоотправителями (грузополучателями), уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов места выгрузки и подготовка соответствующей рабочей силы до прибытия груза;

обеспечение Национальным перевозчиком грузов доставки грузов до 1000 километров в сутки;

взаимодействие грузоотправителя (грузополучателя) и Национального перевозчика грузов с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, уполномоченным органом в сфере ж/д транспорта, местными исполнительными органами по оперативной выгрузке прибывшего груза и подача вагонов на место выгрузки в течение 3 часов с момента подачи подвижного состава;

определение возврата порожнего подвижного состава и оформление перевозочных документов при подаче подвижного состава на выгрузку уполномоченным органом в сфере ж/д транспорта совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов, грузоотправителями (грузополучателями).

Банки, финансовые и страховые организации

Банки обязаны иметь автоматизированные информационные системы и процедуры, которые позволяют выявлять операции, подлежащие финансовому мониторингу

Соответствующие изменения АРРФР внесло в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК.

Добавлены нормы, согласно которым:

Автоматизированная информационная система и процедуры банка, указанные в подпункте 6) части первой настоящего пункта, дополнительно обеспечивают выявление операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

незаконным производством, оборотом или транзитом наркотиков;

осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;

осуществлением платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

С 1 апреля вводятся новые Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций

Процесс управления рисками включает следующие этапы:

определение рисков:

- оценка рискообразующих факторов и риска (систематическое и постоянное отслеживание, анализ всех возможных причин расходов (убытков), их вероятности и размеров);

- классификация рисков (осуществляется по результатам исследования специфики рисков и факторов, которые приводят к их возникновению, влияют на их развитие, экспертных оценок исторических данных, анализа карты рисков);

измерение рисков, периодичность проведения которых устанавливается советом директоров в зависимости от значимости риска, но не реже двух раз в год;

осуществление регулярного стресс-тестирования и анализа рисков;

выбор и применение метода управления рисками;

корректирование системы управления рисками.

Система внутреннего контроля представляет собой систему организации, политики, процедур и методов, принятых организацией для:

обеспечения эффективности деятельности организации, включая эффективность управления страховыми рисками, активами и обязательствами, обеспечение сохранности активов;

обеспечения полноты, достоверности и своевременности финансовой, регуляторной и другой отчетности для внутренних и внешних пользователей, а также информационной безопасности;

обеспечения выполнения организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, об обязательном страховании, об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренних документов организации;

недопущения вовлечения организации и его работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе мошенничества, ошибок, неточностей, обмана, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Земля, природные ресурсы

Минсельхоз обновил три госуслуги в сфере земельных отношений

В новой редакции утверждены Правила оказания государственных услуг:

Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка; Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (аукционов); Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку.

Инвестиции, реестр инвесторов

Проведение проверок, подачу исков в суд и ряд других мер воздействия в отношении инвесторов придется согласовывать с прокурорами

Генеральный прокурор утвердил Правила согласования с прокурором мер запретительно-ограничительного характера, решений о проведении проверки, исков в суд, решения о возбуждении дела об административном правонарушении и обжалования отказа в согласовании решения о возбуждении дела об административном правонарушении, в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов.

Так, согласованию с прокурором подлежат решения (акты, постановления, приказы, предписания и другие виды решений) государственных органов и местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц, о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов.

Решение о проверке и все необходимые подтверждающие материалы направляются прокурору государственным органом и местным исполнительным органом, их должностными и приравненными к ним лицами, в электронной форме с использованием ЕРСОП в течение одного рабочего дня с момента его вынесения.

Прокурор согласовывает либо отказывает в согласовании решения о проверке в электронной форме с использованием информационных систем органов прокуратуры, в течение одного рабочего дня (с учетом рабочего времени) с момента поступления материалов государственных органов и местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц прокурору.

Иски государственных органов в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, направляются на согласование прокурору в электронной форме с использованием НЦИП не менее, чем за месяц до истечения установленного законодательством РК срока исковой давности.

Иски центральных государственных органов направляются на согласование в Генеральную прокуратуру РК.

К иску прилагаются:

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых государственный орган основывает свои требования к инвестору;

копии инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и уполномоченным государственным органом;

документы, подтверждающие инвестиционную деятельность инвестора;

сведения и документы о вкладе инвестора в экономику страны (региона), а также данные по налоговым отчислениям за период осуществления инвестиционной деятельности на территории страны (региона).

По требованию прокурора к иску прилагаются дополнительные подтверждающие сведения и материалы.

По результатам изучения исков государственных органов в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, прокурор в течение пяти рабочих дней с момента их получения согласовывает либо отказывает в их согласовании.

Труд, социальная защита трудящихся

Порядок назначения выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком изменили в Казахстане

МТСЗН внесло соответствующие поправки в целях обеспечения целевого использования активов Государственного фонда социального страхования.

Изменения предусматривают:

использования в расчете социальной выплаты по беременности и родам среднемесячного дохода, не превышающего 7 МЗП за один месяц, независимо от числа плательщиков;

исключение из расчета размера социальных выплат по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет социальных отчислений, уплаченных после даты наступления социального риска.

Данные поправки вносятся для обеспечения целевого использования активов ГФСС и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат.

Профессиональный стандарт "Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте" утвердили в Министерстве транспорта.

Документ охватывает организации грузовых перевозок, обработку грузов и выполнение коммерческих операций. Включает процессы подготовки и взвешивания груза, оформление перевозочных документов, взимание платы, пломбирование вагонов, хранение и выдачу груза получателям.

Содержит карточки профессий:

Приемщик поездов – 2 уровень ОРК;

Агент по розыску грузов и багажа – 3 уровень ОРК;

Кассир багажный, товарный (грузовой) – 3 уровень ОРК;

Агент по передаче грузов на пограничной станции (пункте) – 3 уровень ОРК;

Бригадир пункта коммерческого осмотра – 4 уровень ОРК;

Приемосдатчик груза и багажа – 2 уровень ОРК.

Государственные закупки

Расширен Перечень услуг ежедневной и еженедельной потребности в госзакупках

Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках изложен в новой редакции.

В перечень услуг добавлены:

услуги сервиса печати

услуги по технической поддержке информационной системы

услуги оперативного центра информационной безопасности

Перечень товаров и работ сохранился без изменений.

Оценка соответствия

Изменился порядок ведения национальной части реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС

Министерство торговли утвердило в новой редакции Правила принятия решений о включении или исключении органов по оценке соответствия в национальную часть (из национальной части) единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.

В частности, в правилах определено понятие "орган по аккредитации" — республиканское государственное предприятие, осуществляющее деятельность по аккредитации и являющееся членом международных организаций по аккредитации.

Включение или исключение органов по оценке соответствия в национальную часть (из национальной части) единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (Реестр) осуществляется органом по аккредитации по результатам рассмотрения материалов Комиссией по рассмотрению вопроса включения или исключения органов по оценке соответствия в национальную часть (из национальной части) единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС (Комиссия), создаваемой руководителем органа по аккредитации.

Международное сотрудничество

Казахстан и Узбекистан создадут центр промышленной кооперации

Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

Центр будет состоять из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра находится под юрисдикцией своего государства. Основными задачами центра являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств сторон в международную цепочку добавленной стоимости.