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Право

Строительство автозавода отнесли к объектам, требующим особого регулирования

Автомобилестроение, машиностроение, машины, машиностроительная отрасль, работники, люди на производстве , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:20 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 20 февраля 2025 года "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования или градостроительной регламентации", сообщает Zakon.kz.

"Объект строительства "Строительство и эксплуатация автомобильного завода полного цикла по производству транспортных средств" отнести к объектам, требующим особого регулирования или градостроительной регламентации", – говорится в документе. 

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что регистрацию бумажных документов приостановят в Единой системе управления транспортными документами.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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