Строительство автозавода отнесли к объектам, требующим особого регулирования

Фото: primeminister.kz

Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 20 февраля 2025 года "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования или градостроительной регламентации", сообщает Zakon.kz.

"Объект строительства "Строительство и эксплуатация автомобильного завода полного цикла по производству транспортных средств" отнести к объектам, требующим особого регулирования или градостроительной регламентации", – говорится в документе. Приказ вводится в действие со дня подписания. Ранее мы рассказали, что регистрацию бумажных документов приостановят в Единой системе управления транспортными документами.

Поделиться новостью