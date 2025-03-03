Строительство автозавода отнесли к объектам, требующим особого регулирования
Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 20 февраля 2025 года "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования или градостроительной регламентации", сообщает Zakon.kz.
"Объект строительства "Строительство и эксплуатация автомобильного завода полного цикла по производству транспортных средств" отнести к объектам, требующим особого регулирования или градостроительной регламентации", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Ранее мы рассказали, что регистрацию бумажных документов приостановят в Единой системе управления транспортными документами.
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