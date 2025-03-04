Туркестан получил статус духовного и туристского центра: опубликован закон

Вчера президент подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Полный текст закона обнародован, сообщает Zakon.kz.

Закон регулирует правовые основы особого статуса города Туркестана и направлен на его сохранение, изучение и продвижение в качестве уникального наследия.

"Город Туркестан является духовным, историко-культурным, туристским центром и архитектурным наследием Республики Казахстан", – говорится в тексте.

Туркестан имеет региональную символику, которую утверждает местный представительный орган города.

Также установлено, что духовным, историко-культурным и туристским центром города Туркестана является памятник истории и культуры, внесенный в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, подлежащий защите в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории города Туркестана, подразделяются на:

памятники истории и культуры международного значения, имеющие особое значение для всемирной истории и культуры:

– мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави;

памятники истории и культуры республиканского значения, имеющие особое значение для истории и культуры Республики Казахстан:

– древний город Түркістан, городище Күлтөбе, подземная мечеть Хильвет, подземная мечеть Әулие Құмшық ата, Чилляхана, мавзолей Тәуке хана, мавзолей Рабии Сұлтан Бегім, мавзолей Безымянный, крепостная стена цитадели, восточная баня, мавзолей Есім хана, ворота крепостной стены цитадели, мечеть Жұма, мавзолей Гауһар ана, мавзолей Әлқожа ата, мечеть-медресе Жәудір ана, мечеть-медресе Шәмет Ишана, комплекс железнодорожной станции и здание штаба гарнизона;

памятники истории и культуры местного значения, имеющие особое значение для истории и культуры города Туркестана:

– мавзолей Бала би, здание городского исполкома, детская спортивная школа, здание аптеки, казарма.

Для сохранения и охраны памятников истории и культуры города Туркестана каждому памятнику устанавливаются охранные зоны в соответствии с законодательством РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

В целях сохранения памятников истории и культуры:

проводятся научно-реставрационные работы;

составляются историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы соответствующей местности памятников истории и культуры, включаемые в генеральный план города Туркестана.

При планировании новых строительных работ на территории охранной зоны мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави направляется уведомление в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Начиная с 4 мая 2025 года при проведении строительных работ в зоне регулирования застройки не допускается их превышение по архитектурному облику над памятниками истории и культуры города Туркестана. В пределах зоны регулирования застройки устанавливается режим высотной застройки и определяются требования по реконструкции зданий, сооружений и их комплексов.

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, в целях недопущения вокруг него застройки территории, изменения улично-дорожных сетей на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов:

высотой более 7 метров;

несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам.

Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия на территории города Туркестана.

Законом определена компетенция уполномоченного органа по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Уполномоченный орган по охране и использованию объектов историко-культурного наследия:

создает условия для реализации мер по исследованию, изучению и популяризации духовно-культурного наследия Ходжи Ахмеда Ясави;

согласовывает проекты научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, хозяйственной и иной деятельности на территориях памятников истории и культуры, расположенных на территории города Туркестана, и в их охранных зонах;

создает условия для сохранения памятников истории и культуры на территории города Туркестана;

согласовывает проект генерального плана и иную градостроительную документацию города Туркестана;

разрабатывает и утверждает правила создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами, актами президента и правительства РК.

В свою очередь, местный представительный орган города Туркестана:

утверждает градостроительный регламент территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави;

утверждает дизайн-код города Туркестана;

утверждает правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

утверждает правила возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета;

утверждает правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников по согласованию с органами внутренних дел Республики Казахстан и уполномоченным органом в сфере информатизации;

утверждает схемы градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемые в реализацию генерального плана города Туркестана;

утверждает правила предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом в области туристской деятельности;

утверждает порядок использования региональной символики на территории города Туркестана;

осуществляет иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан в соответствии с законодательством РК.

Местный исполнительный орган города Туркестана:

осуществляет государственный контроль в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории города Туркестана;

обеспечивает выявление, учет, сохранение, изучение, использование и мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

предусматривает мероприятия по организации учета, сохранения, изучения, научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения и археологических работ в планах экономического и социального развития города Туркестана;

рассматривает и согласовывает научно-проектную документацию научно-реставрационных работ, планируемых на памятниках истории и культуры местного значения города Туркестана;

координирует деятельность по созданию и развитию национального ремесленничества города Туркестана и его инфраструктуры;

разрабатывает правила возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета;

возмещает часть затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета;

по согласованию с уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия при разработке и утверждении градостроительных проектов обеспечивает выполнение мероприятий по выявлению, изучению, сохранению памятников истории и культуры всех категорий, составление историко-архитектурных опорных планов и карт-схем на территории города Туркестана;

разрабатывает градостроительный регламент территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави;

согласовывает с уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия градостроительные проекты в случае планирования новых строительных работ на территории охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Туркестана, за исключением памятников истории и культуры, включенных в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

разрабатывает дизайн-код города Туркестана;

создает градостроительный совет и утверждает его положение;

ведет работу по внесению в градостроительные проекты историко-архитектурных опорных планов города Туркестана;

разрабатывает схемы градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемые в реализацию генерального плана города Туркестана;

обеспечивает соблюдение градостроительного регламента территории, национального стандарта по доступности объектов инфраструктуры и услуг для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения при застройке в зоне регулирования застройки в соответствии с настоящим Законом;

разрабатывает правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

в целях развития туризма на территории города Туркестана:

- координирует деятельность по планированию и строительству объектов туристской индустрии;

- создает условия для субъектов туристской деятельности в развитии туризма, в том числе направленные на обеспечение равного (безбарьерного) доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения (инклюзивный туризм);

- оказывает субъектам туристской деятельности методическую и консультативную помощь в вопросах, связанных с организацией туристской деятельности;

- координирует деятельность по организации профессиональной подготовки экскурсоводов, гидов и инструкторов туризма;

- утверждает перечень санитарно-гигиенических узлов, по которым возмещается часть затрат при их содержании, по согласованию с уполномоченным органом в области туристской деятельности;

- разрабатывает правила предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом в области туристской деятельности;

- возмещает часть затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности;

- возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах международного и республиканского значений;

- субсидирует часть затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов;

- возмещает часть затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность;

обеспечивает работы по благоустройству и содержанию территории памятников истории и культуры на территории города Туркестана;

разрабатывает описание и изображение региональной символики города Туркестана с учетом пункта 3 статьи 5 настоящего закона и на основании правил, утвержденных уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов РК;

разрабатывает порядок использования региональной символики на территории города Туркестана;

разрабатывает правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников по согласованию с органами внутренних дел Республики Казахстан и уполномоченным органом в сфере информатизации;

разрабатывает и утверждает правила передачи в управление объектов транспортной инфраструктуры города Туркестана;

разрабатывает и утверждает правила определения мест размещения, порядка установки, функционирования и демонтажа нестационарных объектов и нестационарных торговых объектов на территории города Туркестана;

по согласованию с заинтересованными государственными органами определяет схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Туркестана;

предоставляет земельные участки в соответствии с подпунктом 8-7) статьи 18 Земельного кодекса РК;

осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на него законодательством РК.

Инфраструктура города Туркестана включает инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, направленную на обеспечение функционирования и развития города Туркестана, создание и поддержание комфортных и безопасных условий для его жителей и туристов.

Развитие инфраструктуры города Туркестана регулируется с учетом особого статуса города Туркестана и направлено на сохранение объектов историко-культурного наследия, поддержание и развитие духовной, историко-культурной и туристской сферы.

Генеральный план города Туркестана должен разрабатываться с учетом историко-архитектурного опорного плана и границ охранных зон памятников истории и культуры города Туркестана.

Закон вводится в действие с 15 марта 2025, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 4 мая 2025 года.

Также приняты сопутствующие поправки по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом.

Мы сообщали, что вчера Токаев подписал закон об особом статусе Туркестана.