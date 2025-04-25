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Право

Какие правовые акты необходимо принять в связи с особым статусом Туркестана: распоряжение премьера

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 14:39 Фото: akorda.kz
Премьер-министр подписал распоряжение о мерах по реализации законов "Об особом статусе города Туркестана" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден перечень правовых актов, принятие которых обусловлено законами "Об особом статусе города Туркестана" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом".

Так, планируется принять следующие правовые акты:

  1. Об утверждении Правил финансирования культурных центров Республики Казахстан за рубежом.
  2. Об утверждении Правил создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания.
  3. Об утверждении описания и изображения региональной символики города Туркестана.
  4. Об утверждении градостроительного регламента территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи.
  5. Об утверждении дизайн-кода города Туркестана.
  6. Об утверждении Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана.
  7. Об утверждении Правил возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета.
  8. Об утверждении Правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников.
  9. Об утверждении схем градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемых в реализацию Генерального плана города Туркестана.
  10. Об утверждении Правил предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана.
  11. Об утверждении порядка использования региональной символики на территории города Туркестана.
  12. О создании градостроительного совета.
  13. Об утверждении Правил передачи в управление объектов транспортной инфраструктуры города Туркестана и ряд других.

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Разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Туркестана

Всего в перечне 25 различных правовых актов. 

В распоряжении государственным органам предписано:

  • разработать и в установленном порядке внести на утверждение в правительство РК проекты правовых актов согласно перечню;
  • принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню;
  • ежемесячно, не позднее 30 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации информацию о разработке и принятии правовых актов согласно перечню.

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Разработан дизайн-код Туркестана

Местному представительному (по согласованию) и исполнительному органам города Туркестана разработать и принять соответствующие правовые акты согласно перечню.

Министерству юстиции РК анализировать, обобщать и ежемесячно, не позднее 5 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию по реализации указанных законов.

3 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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