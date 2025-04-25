Какие правовые акты необходимо принять в связи с особым статусом Туркестана: распоряжение премьера

Премьер-министр подписал распоряжение о мерах по реализации законов "Об особом статусе города Туркестана" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден перечень правовых актов, принятие которых обусловлено законами "Об особом статусе города Туркестана" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом".

Так, планируется принять следующие правовые акты:

Об утверждении Правил финансирования культурных центров Республики Казахстан за рубежом. Об утверждении Правил создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания. Об утверждении описания и изображения региональной символики города Туркестана. Об утверждении градостроительного регламента территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Об утверждении дизайн-кода города Туркестана. Об утверждении Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана. Об утверждении Правил возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета. Об утверждении Правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников. Об утверждении схем градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемых в реализацию Генерального плана города Туркестана. Об утверждении Правил предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана. Об утверждении порядка использования региональной символики на территории города Туркестана. О создании градостроительного совета. Об утверждении Правил передачи в управление объектов транспортной инфраструктуры города Туркестана и ряд других.

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Всего в перечне 25 различных правовых актов.

В распоряжении государственным органам предписано:

разработать и в установленном порядке внести на утверждение в правительство РК проекты правовых актов согласно перечню;

принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню;

ежемесячно, не позднее 30 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации информацию о разработке и принятии правовых актов согласно перечню.

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Местному представительному (по согласованию) и исполнительному органам города Туркестана разработать и принять соответствующие правовые акты согласно перечню.

Министерству юстиции РК анализировать, обобщать и ежемесячно, не позднее 5 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию по реализации указанных законов.

3 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.