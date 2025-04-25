Какие правовые акты необходимо принять в связи с особым статусом Туркестана: распоряжение премьера
В частности, утвержден перечень правовых актов, принятие которых обусловлено законами "Об особом статусе города Туркестана" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом".
Так, планируется принять следующие правовые акты:
- Об утверждении Правил финансирования культурных центров Республики Казахстан за рубежом.
- Об утверждении Правил создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания.
- Об утверждении описания и изображения региональной символики города Туркестана.
- Об утверждении градостроительного регламента территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи.
- Об утверждении дизайн-кода города Туркестана.
- Об утверждении Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана.
- Об утверждении Правил возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета.
- Об утверждении Правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников.
- Об утверждении схем градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемых в реализацию Генерального плана города Туркестана.
- Об утверждении Правил предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана.
- Об утверждении порядка использования региональной символики на территории города Туркестана.
- О создании градостроительного совета.
- Об утверждении Правил передачи в управление объектов транспортной инфраструктуры города Туркестана и ряд других.
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Всего в перечне 25 различных правовых актов.
В распоряжении государственным органам предписано:
- разработать и в установленном порядке внести на утверждение в правительство РК проекты правовых актов согласно перечню;
- принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню;
- ежемесячно, не позднее 30 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации информацию о разработке и принятии правовых актов согласно перечню.
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Местному представительному (по согласованию) и исполнительному органам города Туркестана разработать и принять соответствующие правовые акты согласно перечню.
Министерству юстиции РК анализировать, обобщать и ежемесячно, не позднее 5 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию по реализации указанных законов.
3 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.