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Право

Токаев подписал закон об особом статусе Туркестана

Въезд в город Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 10:03 Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", сообщает Zakon.kz.

Закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

Документ направлен на:

  • создание эффективной системы управления, сохранения, поддержания целостности памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия города;
  • планирование и управление археологическими и научно-реставрационными работами на памятниках на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и его охранных зон;
  • сохранение, развитие, возрождение историко-культурного наследия и развитие национального ремесленничества;
  • научное обеспечение принятых решений по охране и использованию объектов наследия города.

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи установлен запрет на проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов наследия на территории города Туркестана, а также на строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея. На территории города будет создан резерват памятников археологии.

Важным направлением станет создание комфортной городской среды, включая обеспечение доступности инфраструктуры для лиц с инвалидностью и развитие инклюзивного туризма. Это позволит сделать город удобным и привлекательным для всех категорий населения, включая местных жителей и туристов.

Для эффективного управления развитием города акимат и маслихат Туркестана наделяются дополнительными полномочиями. Это позволит ускорить процесс принятия решений, улучшить контроль за сохранением объектов историко-культурного наследия и внедрить единый дизайн-код города.

В свою очередь государственный контроль обеспечит поддержку ремесленников, регулирование транзитного транспорта и сохранение исторической идентичности города.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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