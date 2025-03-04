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Право

Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом МИД РК от 27 февраля 2025 года внесены изменения в Положение о представительской экипировке сотрудников дипломатической службы РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о представительской экипировке персонала дипломатической службы изложено в новой редакции.

Представительская экипировка – необходимый элемент дипломатического этикета, предназначенный для ношения персоналом дипломатической службы при исполнении служебных обязанностей.

Ежегодная единовременная денежная выплата стоимости представительской экипировки персонала дипломатической службы предназначена для приобретения либо аренды представительской экипировки и выплачивается персоналу дипломатической службы по мере выделения средств из республиканского бюджета на соответствующий год.

Устанавливаются следующие предметы представительской экипировки персонала дипломатической службы:

  • для мужчин: пальто, плащ, куртка, костюм, фрак, смокинг, пояс (в том числе ремень), манишка, пиджак, брюки, жилет, галстук (в том числе галстук-бабочка), рубашка, головной убор, перчатки, обувь;
  • для женщин: пальто, плащ, куртка, костюм, пиджак, жилет, брюки, юбка, платье, рубашка (в том числе блузка), головной убор, перчатки, обувь.

Персонал дипломатической службы самостоятельно определяет количество приобретаемых либо арендуемых предметов представительской экипировки в пределах установленных размеров выплат путем покупки готовых изделий или индивидуального пошива.

Допускается получение предметов представительской экипировки персоналом дипломатической службы в аренду в пределах установленных размеров выплаты.

Приобретение и аренда предметов представительской экипировки осуществляются в течение года, за который осуществляется выплата.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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