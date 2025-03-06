Установлены размеры платежей за участие в биржевых торгах

Фото: Zakon.kz

Министр торговли и интеграции приказом от 3 марта 2025 года установил максимальные размеры вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров, сообщает Zakon.kz.

Приказом установлены следующие максимальные размеры: вступительный взнос для членов товарной биржи суммарный по всем торговым секциям, не более трехсоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (1 179 600 тенге в 2025 году);

месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (1 179 600 тенге в 2025 году); платеж, взимаемый товарной биржей с участников биржевой торговли за участие в биржевых торгах, не более 0,2% от суммы сделки;

от суммы сделки; комиссия брокеров за оказание брокерских услуг не более 0,2% от суммы сделки. Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.



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