Биржевая торговля: что изменилось в правилах

Министр торговли и интеграции приказом от 3 октября 2025 года внес изменения в Правила биржевой торговли, Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и некоторые другие приказы, сообщает Zakon.kz.

В Правила биржевой торговли внесли дополнения, согласно которым информация о режиме работы товарной биржи, включая рабочие, выходные и праздничные дни, размещается на интернет-ресурсе товарной биржи.

В случае изменения режима работы информация размещается не позднее чем за семь рабочих дней до даты введения нового режима.

В документе уточняется, что заявка на продажу (покупку) биржевого товара, подаваемая участником биржевых торгов, является безусловным согласием участника биржевых торгов на заключение биржевой сделки.

При проведении биржевых торгов в заявке указывают:

код торгового инструмента (товара);

направленность заявки: покупка или продажа товара;

количество реализуемого (приобретаемого) товара;

цена товара (указывается в заявке на покупку и в заявке на продажу).

Оплата и поставка биржевых товаров по сделкам, заключенным на товарной бирже, осуществляются через клиринговый центр товарной биржи, принимающий на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании заключенной биржевой сделки в части полной оплаты суммы договора со стороны покупателя, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца. Данная норма вступит в силу с 1 января 2026 года.

Также в правилах указывается, что членам товарной биржи не допускается использовать технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к электронной торговой системе товарной биржи составляет два и более обращения в секунду, для выставления заявок и заключения сделок.

Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Добавлена новая норма следующего содержания:

В случае аннулирования биржевых сделок товарная биржа размещает информацию об аннулированных сделках с указанием объема, наименования участников торгов на интернет-ресурсе товарной биржи в тот же рабочий день, в который принято решение об их аннулировании.

Кроме того, сказано, что повторное выставление аннулированных объемов на биржевые торги допускается при условии размещения информации о повторных торгах на интернет-ресурсе товарной биржи не позднее чем за один рабочий день до даты проведения биржевых торгов.

Регистрация внебиржевой сделки осуществляется продавцом биржевого товара, заключившим сделку, предусматривающую переход права собственности на товар от него к другому лицу.

Регистрация внебиржевой сделки осуществляется следующими способами:

самостоятельно – при наличии аккредитации его в качестве дилера и отсутствии у заявителя заключенного с брокером договора брокерского обслуживания;

– при наличии аккредитации его в качестве дилера и отсутствии у заявителя заключенного с брокером договора брокерского обслуживания; через брокера – при наличии у заявителя заключенного с брокером договора брокерского обслуживания.

Регистрация внебиржевой сделки на товарной бирже не влечет каких-либо затрат для продавца и проводится товарной биржей бесплатно.

Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже внебиржевых сделок с учетом положений отдельных секций торговли биржевыми товарами.

Вместе с тем установлено, что регистрация внебиржевой сделки на товарной бирже осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня даты заключения внебиржевой сделки.

При этом регистрация внебиржевой сделки не является биржевой сделкой.

Товарная биржа отказывает в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара, если продавец, заключивший внебиржевую сделку не зарегистрировал данную сделку в электронной торговой системе товарной биржи. В указанном случае товарная биржа направляет письменное уведомление с указанием причин отказа в течение одного рабочего дня со дня отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара.

Продавец в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара устраняет указанные в уведомлении нарушения и предоставляет товарной бирже сведения, необходимые для регистрации внебиржевой сделки.

Для каждого биржевого товара товарная биржа рассчитывает внебиржевой индикатор.

Внебиржевой индикатор рассчитывается на уровне среднеарифметического значения текущих заключаемых внебиржевых сделок соответствующего вида биржевого товара на базисе поставки соответствующего производителя биржевого товара и за конкретный календарный месяц.

Внебиржевые индикаторы применяют путем сопоставления значений внебиржевых индикаторов, сформированных за разные периоды времени между собой для оценки динамики изменений цен прямых контрактов либо сопоставлением значений внебиржевых индикаторов с биржевыми индикаторами соответствующего торгового инструмента за аналогичный временной период.

При проведении анализа и мониторинга внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром, применение внебиржевых индикаторов проводится товарной биржей самостоятельно.

По биржевым товарам, в отношении которых не предусмотрены отдельные торговые секции, проведение биржевых торгов осуществляется в соответствии с графиком проведения торгов, предусматривающим периодичность проведения торговых дней и торговых сессий, размещаемым товарной биржей на интернет-ресурсе товарной биржи не менее чем за десять рабочих дней до их начала.

При изменении периодичности проведения торговых дней и торговых сессий товарная биржа размещает обновленный график не позднее чем за пять рабочих дней до их начала на интернет-ресурсе товарной биржи.

По итогам каждого торгового дня товарная биржа не позднее следующего рабочего дня размещает в специальном разделе интернет-ресурса товарной биржи информацию о результатах биржевых торгов, включающих в себя следующие сведения:

дату проведения торгов;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наименование товара;

цена открытия и закрытия торгов;

максимальную и минимальную и средневзвешенную цену сделок;

общая сумма сделки;

БИН продавца и покупателя;

наименование брокера покупателя;

наименование покупателя;

наименование брокера продавца:

наименование продавца;

количество заключенных сделок;

условия поставки.

Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.

Также установлено, что размер биржевого обеспечения составляет:

для покупателей – 1% от предполагаемой сделки;

для продавцов – 3% от предполагаемой сделки.

Добавлена норма, где говорится:

На основании рекомендаций уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности, товарная биржа устанавливает максимальный объем заявки на покупку угля, подаваемой одним покупателем в рамках одного торгового дня.

Помимо этого, вносятся изменения в Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам.

В частности, говорится, что для осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам товарная биржа заключает договор о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.

Проведение аккредитации участников биржевой торговли клиринговой организацией не допускается.

Для осуществления расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах клиринговая организация заключает договор о клиринговом обслуживании с участником биржевой торговли в течение трех рабочих дней.

Кроме того, поправки коснулись Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж.

Так, уточнено, что наличие уставного капитала товарной биржи подтверждается прилагаемой копией выписки из банковского счета товарной биржи и оценки имущества, вносимого в оплату уставного капитала.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января 2026 года.