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Право

Единообразную административную практику будут формировать в Казахстане

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:03 Фото: senate.parlam.kz
Правительство постановлением от 28 февраля 2025 года утвердило Правила осуществления деятельности административных органов по формированию единообразия административных процедур, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок формирования единообразия административных процедур, включающих административные акты и административную практику.

При этом под административными органами понимаются центральные исполнительные органы и их ведомства, а также местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, районов (городов областного значения).

Под единообразием административной практики следует понимать действия административных органов и должностных лиц по принятию решений, соответствующих нормам права и правовым принципам, с учетом примененных административных процедур в соответствии со статьей 15-1 АППК и ранее принятых административных актов по аналогичным вопросам, обеспечивающих последовательность и стабильность в правоприменении.

Целями формирования единообразия административной практики являются укрепление правовой определенности, снижение коррупционных рисков, упрощение и оптимизация административных процедур, а также повышение доверия к административным органам.

Административный орган:

  • формирует единообразие административных процедур и административных актов в соответствии с настоящими Правилами;
  • разрабатывает руководство по осуществлению административных процедур, которое содержит информацию о порядке осуществления административных процедур, предусмотренных действующим законодательством РК;
  • разрабатывает и утверждает типовые формы (образцы), бланки административных актов;
  • проводит анализ осуществления административных процедур и административных актов по вопросу применения одних и тех же правовых норм для решения однотипных вопросов, выявления случаев и причин принятия различных административных актов, а также анализа практики обжалования решений и действий (бездействие) госорганов с учетом результатов их судебного рассмотрения;
  • принимает меры по формированию единообразия административных процедур и административных актов, обеспечивая четкий и не подлежащий различному толкованию смысл административных актов;
  • принимает меры к регулярному обучению и повышению квалификации работников, участвующих в осуществлении административных процедур, в порядке, установленном законодательством РК;
  • определяет для себя целевые индикаторы, направленные на ежегодное снижение доли административных актов и (или) действий, признанных незаконными на основании вступившего в законную силу решения суда.

Целевые индикаторы определяются на основе статистических данных за прошедшие годы с учетом декомпозиции ключевых национальных индикаторов Национального плана развития Казахстана до 2029 года и утверждаются руководителем административного органа.

Как будут формировать единообразие административной практики

Формирование единообразия административной практики осуществляется путем разработки руководства с последующим его размещением в "Базе знаний" информационной аналитической системы "Электронные обращения" ("База знаний").

В целях формирования единообразия с учетом требований документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота разрабатываются стандартизированные процедуры для обработки заявлений, вынесения решений и оформления административных актов. Это включает унификацию административных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при руководстве и создании универсальных форм для различных типов административных дел.

В случае, если казахстанским законодательством не предусмотрена форма административного акта, административный орган разрабатывает и утверждает типовые формы (образцы), бланки административных актов в целях формирования единообразия и упрощения взаимодействия между гражданами и административными органами.

Руководство составляется и утверждается руководителем административного органа и актуализируется посредством анализа практики осуществления административных процедур и нормативного регулирования.

Руководство должно содержать:

  • последовательность осуществления административной процедуры;
  • образцы форм и документов, подаваемых гражданами в рамках административной процедуры;
  • правила принятия решений при осуществлении административной процедуры;
  • механизм обжалования в суде, включая досудебное урегулирование;
  • информацию об административном акте или административном действии, являющихся результатом административной процедуры.

Административные органы на постоянной основе обеспечивают соблюдение единообразия административной практики.

В случае выявления несоответствий и (или) нарушений в правоприменительной практике административные органы принимают необходимые меры для их устранения, в том числе обеспечивают актуализацию руководства.

Руководство подлежит актуализации в течение трех месяцев со дня изменения порядка осуществления административной процедуры.

Проблемы и предложения по улучшению правоприменительной практики учитываются при дальнейшем усовершенствовании административной практики.

Помимо этого, административные органы проводят мониторинг административной практики и учитывают определения всех подлежащих применению источников права, в том числе правовых принципов, нормативных постановлений Конституционного суда, Верховного суда РК, а также примененные административные процедуры и ранее принятые административные акты по аналогичным вопросам.

Административные органы при осуществлении административной процедуры в целях исключения правовых неопределенностей или спорных ситуаций учитывают правовые позиции судов, изложенные в судебных актах, обобщения судебной практики, содержащие рекомендации по правоприменению.

Административные органы на полугодовой основе в срок до 10 июня и 10 декабря ежегодно предоставляют качественную и полную информацию об обобщении административной практики в Министерство юстиции.

Постановление введено в действие с 28 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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