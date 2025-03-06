Единообразную административную практику будут формировать в Казахстане

Правительство постановлением от 28 февраля 2025 года утвердило Правила осуществления деятельности административных органов по формированию единообразия административных процедур, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок формирования единообразия административных процедур, включающих административные акты и административную практику.

При этом под административными органами понимаются центральные исполнительные органы и их ведомства, а также местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, районов (городов областного значения).

Под единообразием административной практики следует понимать действия административных органов и должностных лиц по принятию решений, соответствующих нормам права и правовым принципам, с учетом примененных административных процедур в соответствии со статьей 15-1 АППК и ранее принятых административных актов по аналогичным вопросам, обеспечивающих последовательность и стабильность в правоприменении.

Целями формирования единообразия административной практики являются укрепление правовой определенности, снижение коррупционных рисков, упрощение и оптимизация административных процедур, а также повышение доверия к административным органам.

Административный орган:

формирует единообразие административных процедур и административных актов в соответствии с настоящими Правилами;

разрабатывает руководство по осуществлению административных процедур, которое содержит информацию о порядке осуществления административных процедур, предусмотренных действующим законодательством РК;

разрабатывает и утверждает типовые формы (образцы), бланки административных актов;

проводит анализ осуществления административных процедур и административных актов по вопросу применения одних и тех же правовых норм для решения однотипных вопросов, выявления случаев и причин принятия различных административных актов, а также анализа практики обжалования решений и действий (бездействие) госорганов с учетом результатов их судебного рассмотрения;

принимает меры по формированию единообразия административных процедур и административных актов, обеспечивая четкий и не подлежащий различному толкованию смысл административных актов;

принимает меры к регулярному обучению и повышению квалификации работников, участвующих в осуществлении административных процедур, в порядке, установленном законодательством РК;

определяет для себя целевые индикаторы, направленные на ежегодное снижение доли административных актов и (или) действий, признанных незаконными на основании вступившего в законную силу решения суда.

Целевые индикаторы определяются на основе статистических данных за прошедшие годы с учетом декомпозиции ключевых национальных индикаторов Национального плана развития Казахстана до 2029 года и утверждаются руководителем административного органа.

Как будут формировать единообразие административной практики

Формирование единообразия административной практики осуществляется путем разработки руководства с последующим его размещением в "Базе знаний" информационной аналитической системы "Электронные обращения" ("База знаний").

В целях формирования единообразия с учетом требований документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота разрабатываются стандартизированные процедуры для обработки заявлений, вынесения решений и оформления административных актов. Это включает унификацию административных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при руководстве и создании универсальных форм для различных типов административных дел.

В случае, если казахстанским законодательством не предусмотрена форма административного акта, административный орган разрабатывает и утверждает типовые формы (образцы), бланки административных актов в целях формирования единообразия и упрощения взаимодействия между гражданами и административными органами.

Руководство составляется и утверждается руководителем административного органа и актуализируется посредством анализа практики осуществления административных процедур и нормативного регулирования.

Руководство должно содержать:

последовательность осуществления административной процедуры;

образцы форм и документов, подаваемых гражданами в рамках административной процедуры;

правила принятия решений при осуществлении административной процедуры;

механизм обжалования в суде, включая досудебное урегулирование;

информацию об административном акте или административном действии, являющихся результатом административной процедуры.

Административные органы на постоянной основе обеспечивают соблюдение единообразия административной практики.

В случае выявления несоответствий и (или) нарушений в правоприменительной практике административные органы принимают необходимые меры для их устранения, в том числе обеспечивают актуализацию руководства.

Руководство подлежит актуализации в течение трех месяцев со дня изменения порядка осуществления административной процедуры.

Проблемы и предложения по улучшению правоприменительной практики учитываются при дальнейшем усовершенствовании административной практики.

Помимо этого, административные органы проводят мониторинг административной практики и учитывают определения всех подлежащих применению источников права, в том числе правовых принципов, нормативных постановлений Конституционного суда, Верховного суда РК, а также примененные административные процедуры и ранее принятые административные акты по аналогичным вопросам.

Административные органы при осуществлении административной процедуры в целях исключения правовых неопределенностей или спорных ситуаций учитывают правовые позиции судов, изложенные в судебных актах, обобщения судебной практики, содержащие рекомендации по правоприменению.

Административные органы на полугодовой основе в срок до 10 июня и 10 декабря ежегодно предоставляют качественную и полную информацию об обобщении административной практики в Министерство юстиции.

Постановление введено в действие с 28 февраля 2025 года.