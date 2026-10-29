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Право

Как отвечать на сообщения и предложения: принята единообразная упрощенная процедура

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:06 Фото: pexels
Постановлением правительства от 23 октября 2026 года внесены дополнения в Правила осуществления деятельности административных органов по формированию единообразия административных процедур, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой: "Особенности формирования единообразия административной практики при осуществлении упрощенной административной процедуры".

Так, говорится, что для формирования единообразия административной практики при рассмотрении сообщений, предложений, откликов и запросов административные органы принимают одно из решений, предусмотренных статьей 89 АППК, о предоставлении ответа, принятии к сведению либо прекращении упрощенной административной процедуры.

При осуществлении упрощенной административной процедуры:

по сообщению предоставляется ответ, содержащий сведения:

  • о принятых или предпринимаемых мерах по факту нарушения законов и иных нормативных правовых актов РК, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления, государственных юридических лиц, юридических лиц со 100-процентным участием государства в уставном капитале и их должностных лиц;
  • о неподтверждении фактов, изложенных в сообщении, с приведением мотивированных обоснований, аргументов и иных доводов;
  • по предложению оценивается целесообразность его дальнейшей проработки и учета в работе, о чем указывается в ответе заявителю, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 89 АППК;
  • отклик принимается к сведению либо по нему предоставляется ответ;
  • рассмотрение запросов, связанных с разъяснением законодательства, осуществляется с учетом требований статьи 60 Закона "О правовых актах".

По запросу иного характера предоставляется информация по каждому вопросу заявителя, за исключением информации с ограниченным доступом.

Прекращение упрощенной административной процедуры осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных статьей 88 АППК.

Указывается, что при перенаправлении обращения либо одного или нескольких ходатайств, требований, содержащихся в обращении, которые ранее были перенаправлены три и более раза в порядке, предусмотренном статьей 65 АППК, административный орган, должностное лицо, осуществляющие очередное перенаправление, в сопроводительном письме обосновывают отсутствие у них полномочий на рассмотрение соответствующих вопросов, а также выбор административного органа, должностного лица, которым они перенаправляются, со ссылками на конкретные нормы законодательства РК, определяющие полномочия направляющего и принимающего административных органов, должностных лиц.

Постановление вводится в действие с 8 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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