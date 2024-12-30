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Право

Как будут формировать реестр доверенного программного обеспечения

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 14:44 Фото: freepik
Министр цифрового развития приказом от 20 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила формирования и ведения реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, а также критерии по включению их в реестр, сообщает Zakon.kz.

В Реестр включают программное обеспечение в случае его соответствия следующим критериям:

  • соответствие программного обеспечения установленным требованиям информационной безопасности;
  • исключительные имущественные права на программное обеспечение принадлежат услугополучателю, действуют на всей территории Республики Казахстан и на весь срок действия исключительного права;
  • наличие индустриального сертификата с указанием доли локализации не менее 80%;
  • обеспеченность программного обеспечения службой технической поддержки, размещенной в РК;
  • соответствие программного обеспечения заявленным функциональным и эксплуатационным характеристикам;
  • соответствие программного обеспечения заявленным кодам ЕНС ТРУ и категории согласно Правилам классификации;
  • заявленное программное обеспечение является самостоятельным.

Если заявляемое к включению в Реестр программное обеспечение не является самостоятельной программой, его включение в Реестр допускается в случае наличия в Реестре программного обеспечения, необходимого для функционирования заявляемого к включению в Реестр программного обеспечения.

В Реестр включают продукцию электронной промышленности, в случае ее соответствия следующим критериям:

  • соответствие программного обеспечения, входящего в состав продукции электронной промышленности, установленным требованиям информационной безопасности либо наличие решения от уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности о невозможности проведения испытания программного обеспечения;
  • наличие права на использование программного обеспечения, входящего в состав продукции электронной промышленности, на весь срок действия права;
  • обеспеченность продукции электронной промышленности сервисным центром, размещенным в РК;
  • наличие индустриального сертификата с указанием доли локализации не менее 30%;
  • соответствие продукции электронной промышленности заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам;
  • соответствие продукции электронной промышленности заявленной категории Правил классификации и коду ЕНС ТРУ.

Реестр, а также изменения и дополнения в Реестр направляются оператору информационной системы электронных закупок в течение 14 рабочих дней и подлежат опубликованию на официальном интернет-ресурсе услугодателя в течение 14 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Услугополучатель не позднее 30 календарных дней до дня истечения сроков действия документов направляет в уполномоченный орган заявление о внесении изменений или дополнений в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности с представлением актуализированных версий документов.

В целях проверки актуальности сведений, содержащихся в Реестре, уполномоченный орган проводит мониторинг сведений, действительности документов, содержащихся в Реестре.

При выявлении уполномоченным органом в рамках мониторинга Реестра фактов предоставления недостоверных сведений, недостоверных документов, документов, имеющих истекший срок действия, и (или) утраты соответствия критериям по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в Реестр, уполномоченный орган исключает программное обеспечение или продукцию электронной промышленности из Реестра.

Для получения государственной услуги по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в Реестр нужно направить через веб-порталы электронного правительства www.egov.kz или www.elicense.kz (портал) заявление, к которому приложить документы по перечню.

Какие документы нужны

Для программного обеспечения:

  • копия сертификата соответствия требованиям информационной безопасности в соответствии с СТ РК ISO/IEC 15408-3 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности ИТ. Часть 3. Требования к обеспечению защиты" (далее – СТ РК ISO/IEC 15408-3) не ниже четвертого уровня доверия для программного обеспечения или наличие протоколов испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
  • документ, подтверждающий, что исключительные имущественные права на программное обеспечение принадлежат услугополучателю, действуют на всей территории Республики Казахстан и на весь срок действия исключительных прав;
  • индустриальный сертификат, подтверждающий долю локализации не менее 80%;
  • сведения об обеспеченности программного обеспечения службой технической поддержки в РК.

Для продукции электронной промышленности:

  • СТ РК ISO/IEC 15408-3 не ниже четвертого уровня доверия для программного обеспечения или наличие протоколов испытаний, либо наличие подтверждения от уполномоченного органа в сфере информационной безопасности о невозможности проведения испытания программного обеспечения;
  • документы, подтверждающие основания возникновения у производителя продукции электронной промышленности права на использование программного обеспечения в составе продукции электронной промышленности на весь срок действия права;
  • сведения об обеспеченности продукции электронной промышленности сервисным центром в РК;
  • индустриальный сертификат, подтверждающий долю локализации не менее 30%;
  • документ, содержащий описание технических и эксплуатационных характеристик продукции электронной промышленности.

В течение пяти дней документы проверяют на полноту. Соответствие критериям по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр, а также внесению изменений (дополнений) в сведения, содержащиеся в реестре, устанавливается услугодателем посредством изучения представленных услугополучателем документов, с учетом рекомендаций комиссии по критериям.

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю на портал в личный кабинет в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Информация о программном обеспечении или продукции электронной промышленности вносится в реестр по результатам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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