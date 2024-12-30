Как будут формировать реестр доверенного программного обеспечения
В Реестр включают программное обеспечение в случае его соответствия следующим критериям:
- соответствие программного обеспечения установленным требованиям информационной безопасности;
- исключительные имущественные права на программное обеспечение принадлежат услугополучателю, действуют на всей территории Республики Казахстан и на весь срок действия исключительного права;
- наличие индустриального сертификата с указанием доли локализации не менее 80%;
- обеспеченность программного обеспечения службой технической поддержки, размещенной в РК;
- соответствие программного обеспечения заявленным функциональным и эксплуатационным характеристикам;
- соответствие программного обеспечения заявленным кодам ЕНС ТРУ и категории согласно Правилам классификации;
- заявленное программное обеспечение является самостоятельным.
Если заявляемое к включению в Реестр программное обеспечение не является самостоятельной программой, его включение в Реестр допускается в случае наличия в Реестре программного обеспечения, необходимого для функционирования заявляемого к включению в Реестр программного обеспечения.
В Реестр включают продукцию электронной промышленности, в случае ее соответствия следующим критериям:
- соответствие программного обеспечения, входящего в состав продукции электронной промышленности, установленным требованиям информационной безопасности либо наличие решения от уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности о невозможности проведения испытания программного обеспечения;
- наличие права на использование программного обеспечения, входящего в состав продукции электронной промышленности, на весь срок действия права;
- обеспеченность продукции электронной промышленности сервисным центром, размещенным в РК;
- наличие индустриального сертификата с указанием доли локализации не менее 30%;
- соответствие продукции электронной промышленности заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам;
- соответствие продукции электронной промышленности заявленной категории Правил классификации и коду ЕНС ТРУ.
Реестр, а также изменения и дополнения в Реестр направляются оператору информационной системы электронных закупок в течение 14 рабочих дней и подлежат опубликованию на официальном интернет-ресурсе услугодателя в течение 14 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
Услугополучатель не позднее 30 календарных дней до дня истечения сроков действия документов направляет в уполномоченный орган заявление о внесении изменений или дополнений в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности с представлением актуализированных версий документов.
В целях проверки актуальности сведений, содержащихся в Реестре, уполномоченный орган проводит мониторинг сведений, действительности документов, содержащихся в Реестре.
При выявлении уполномоченным органом в рамках мониторинга Реестра фактов предоставления недостоверных сведений, недостоверных документов, документов, имеющих истекший срок действия, и (или) утраты соответствия критериям по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в Реестр, уполномоченный орган исключает программное обеспечение или продукцию электронной промышленности из Реестра.
Для получения государственной услуги по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в Реестр нужно направить через веб-порталы электронного правительства www.egov.kz или www.elicense.kz (портал) заявление, к которому приложить документы по перечню.
Какие документы нужны
Для программного обеспечения:
- копия сертификата соответствия требованиям информационной безопасности в соответствии с СТ РК ISO/IEC 15408-3 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности ИТ. Часть 3. Требования к обеспечению защиты" (далее – СТ РК ISO/IEC 15408-3) не ниже четвертого уровня доверия для программного обеспечения или наличие протоколов испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
- документ, подтверждающий, что исключительные имущественные права на программное обеспечение принадлежат услугополучателю, действуют на всей территории Республики Казахстан и на весь срок действия исключительных прав;
- индустриальный сертификат, подтверждающий долю локализации не менее 80%;
- сведения об обеспеченности программного обеспечения службой технической поддержки в РК.
Для продукции электронной промышленности:
- СТ РК ISO/IEC 15408-3 не ниже четвертого уровня доверия для программного обеспечения или наличие протоколов испытаний, либо наличие подтверждения от уполномоченного органа в сфере информационной безопасности о невозможности проведения испытания программного обеспечения;
- документы, подтверждающие основания возникновения у производителя продукции электронной промышленности права на использование программного обеспечения в составе продукции электронной промышленности на весь срок действия права;
- сведения об обеспеченности продукции электронной промышленности сервисным центром в РК;
- индустриальный сертификат, подтверждающий долю локализации не менее 30%;
- документ, содержащий описание технических и эксплуатационных характеристик продукции электронной промышленности.
В течение пяти дней документы проверяют на полноту. Соответствие критериям по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр, а также внесению изменений (дополнений) в сведения, содержащиеся в реестре, устанавливается услугодателем посредством изучения представленных услугополучателем документов, с учетом рекомендаций комиссии по критериям.
Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю на портал в личный кабинет в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП.
Информация о программном обеспечении или продукции электронной промышленности вносится в реестр по результатам оказания государственной услуги.
Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.