Правила работы полигонов и учебных центров утвердило МЧС
Полигон (учебный центр) воинской части предназначен для:
- практического совершенствования задач боевой подготовки личного состава воинской части;
- слаживания подразделений воинской части и достижения их высокой полевой выучки;
- психологической подготовки личного состава и совершенствования навыков ведения аварийно-спасательных и неотложных работ;
- проведения командно-штабных, тактико-специальных учений и учебно-методических сборов;
- овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента, оборудования и техники, совершенствования учебно-материальной и технической базы;
- проведения научных исследований, внедрения новых форм, методов и средств обучения, практической апробации вводимых технологий ведения аварийно-спасательных и неотложных работ.
Непосредственное руководство полигоном осуществляет командир воинской части. Ответственность за его состояние, организацию и соблюдение мер безопасности личным составом при нахождении на нем, а также за его совершенствование возлагается на начальника полигона.
Указывается, что учебные объекты (места) на полигоне сооружаются исходя из потребности, определяемой программами боевой подготовки и объемом учебных задач.
Проведение инженерных и строительных работ на территории полигона (учебного центра) проводится по решению командира воинской части, созданные подразделениями воинской части на территории полигона временные учебные объекты в ходе проведения учебных занятий, учений по их окончании ликвидируются (разбираются) силами и средствами подразделений, проводящих занятия или учения.
Также полигон оборудуется тренировочным оборудованием, обеспечивающим эффективное проведение практических занятий по боевой подготовке и отвечающее требованиям безопасности.
Полигон (учебный центр), как правило, состоит из следующих учебных объектов, зданий и сооружений:
- городок аварийно-спасательных и неотложных работ;
- кинологический городок;
- полоса гражданской обороны;
- автодром; спортивный городок;
- учебный корпус;
- строевой плац;
- контрольно-пропускной пункт;
- казарменное помещение (жилой корпус);
- столовая; медицинский пост;
- уборные; душевые;
- автопарк;
- котельная;
- участок для оборудования полевого лагеря;
- вертолетная площадка.
Сроки проведения занятий с подразделениями на полигоне воинской части определяются планом боевой подготовки воинской части и программами боевой подготовки.
Приказ вводится в действие с 16 марта 2025 года.