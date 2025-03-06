Правила работы полигонов и учебных центров утвердило МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 3 марта 2025 года утвердил Правила деятельности полигонов и учебных центров воинских частей гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

Полигон (учебный центр) воинской части предназначен для:

практического совершенствования задач боевой подготовки личного состава воинской части;

слаживания подразделений воинской части и достижения их высокой полевой выучки;

психологической подготовки личного состава и совершенствования навыков ведения аварийно-спасательных и неотложных работ;

проведения командно-штабных, тактико-специальных учений и учебно-методических сборов;

овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента, оборудования и техники, совершенствования учебно-материальной и технической базы;

проведения научных исследований, внедрения новых форм, методов и средств обучения, практической апробации вводимых технологий ведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

Непосредственное руководство полигоном осуществляет командир воинской части. Ответственность за его состояние, организацию и соблюдение мер безопасности личным составом при нахождении на нем, а также за его совершенствование возлагается на начальника полигона.

Указывается, что учебные объекты (места) на полигоне сооружаются исходя из потребности, определяемой программами боевой подготовки и объемом учебных задач.

Проведение инженерных и строительных работ на территории полигона (учебного центра) проводится по решению командира воинской части, созданные подразделениями воинской части на территории полигона временные учебные объекты в ходе проведения учебных занятий, учений по их окончании ликвидируются (разбираются) силами и средствами подразделений, проводящих занятия или учения.

Также полигон оборудуется тренировочным оборудованием, обеспечивающим эффективное проведение практических занятий по боевой подготовке и отвечающее требованиям безопасности.

Полигон (учебный центр), как правило, состоит из следующих учебных объектов, зданий и сооружений:

городок аварийно-спасательных и неотложных работ;

кинологический городок;

полоса гражданской обороны;

автодром; спортивный городок;

учебный корпус;

строевой плац;

контрольно-пропускной пункт;

казарменное помещение (жилой корпус);

столовая; медицинский пост;

уборные; душевые;

автопарк;

котельная;

участок для оборудования полевого лагеря;

вертолетная площадка.

Сроки проведения занятий с подразделениями на полигоне воинской части определяются планом боевой подготовки воинской части и программами боевой подготовки.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2025 года.