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Право

Требования к медицинским информационным системам обновили в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:16 Фото: freepik
Министр здравоохранения приказом от 28 февраля 2025 года утвердила в новой редакции минимальные требования к медицинским информационным системам в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Медицинская информационная система (МИС) – информационная система, обеспечивающая ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате.

Требования распространяются на медицинские информационные системы в области здравоохранения независимо от формы собственности субъектов здравоохранения.

В Казахстане разрешено использовать медицинские информационные системы, соответствующие настоящим требованиям. При этом поставщик медицинской информационной системы является резидентом РК.

МИС обеспечивает своевременную передачу всех данных и электронных документов, удостоверенных ЭЦП сотрудника субъекта здравоохранения, в информационные системы уполномоченного органа при их готовности к приему данных.

Помимо этого, говорится, что МИС поликлиник должны в режиме реального времени передавать графики приема врачей и профильных специалистов в информационные системы уполномоченного органа при их готовности к приему данных.

МИС обеспечивает контроль наличия у пациента предварительной записи на прием и консультацию врача первичной медико-санитарной помощи и (или) профильного специалиста, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

Также в МИС можно настроить уровни доступа к персональным данным пациентов.

МИС субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системы обязательного социального медицинского страхования (ГОБМП или ОСМС), предоставляют инструменты для идентификации пациентов посредством применения интеграционных сервисов идентификации личности, предоставляемыми уполномоченным органом.

МИС посредством интеграции с учетной системой субъекта здравоохранения обеспечивает функционал:

  • ведения в режиме реального времени персонифицированного учета расходования и списания лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе на складе субъекта здравоохранения;
  • настройки ограничения назначения лекарственных средств и медицинских изделий при отсутствии соответствующего количества их остатков на складе;
  • общего списания лекарственных средств и медицинских изделий в рамках общих затрат в отделениях субъекта здравоохранения;
  • ведения персонифицированного учета лекарственных средств и медицинских изделий при ведении процессов деятельности отдела госпитальной фармации;
  • допускается предоставление через МИС функционала учета лекарственных средств и медицинских изделий с обеспечением интеграции с информационными системами уполномоченного органа.

МИС позволяет:

  • ограничить доступ к МИС пользователям по времени их работы;
  • создавать, удалять и редактировать учетные записи пользователей;
  • создавать, удалять и редактировать роли пользователей;
  • прикреплять роли конкретным пользователям (один и тот же пользователь может иметь несколько ролей);
  • логировать действия пользователей по созданию, удалению и внесению изменений в персональные медицинские данные и просмотра журналов (логов) с действиями конкретных пользователей за определенный период времени;
  • устанавливать временный запрет доступа пользователей в систему;
  • создавать первоначальные пароли для доступа пользователей в систему;
  • изменять пароли для доступа пользователей в систему;
  • просматривать попытки доступа с ЭЦП, не прошедшими аутентификацию.

Говорится, что общее время простоя МИС по причинам, связанным с ее работоспособностью, не превышает суммарно 24 часа в год.

В соответствии с требованиями закона "Об информатизации" МИС:

  • имеет протокол испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
  • состоит в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности;
  • электронные информационные ресурсы, интерфейс, техническая документация и другие сопутствующие документы МИС создаются и хранятся на государственном и русском языках.

Кроме того, МИС должна соответствовать единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности:

  • размещение программно-аппаратного обеспечения МИС в РК;
  • применение программно-технических средств защиты информации, в том числе криптографического шифрования, с использованием средств криптографической защиты информации;
  • применение системы управления базами данных МИС, поддерживающей шифрование данных;
  • применение многофакторной аутентификации, в том числе с использованием цифровых сертификатов для обеспечения доступа к электронным информационным ресурсам МИС;
  • контроль доступа к информационно-вычислительным ресурсам МИС и выполняемых действий с применением идентификации, аутентификации и управления паролями пользователей;
  • разграничение прав пользователей МИС по ролям, группам и уровню доступа с учетом иерархии объектов и принадлежности к организационной структуре;
  • журналирование действий пользователей, влияющих на информационную безопасность;
  • организацию защиты системных файлов от изменений и (или) повреждений;
  • поддержание работы со всеми типами хранилищ ключей ЭЦП, выданными аккредитованным удостоверяющим центром РК для аутентификации и подписания электронных документов и частей документов;
  • выгрузку электронных документов вместе со всеми ЭЦП, которыми они удостоверены;
  • проверку полномочий лица, подписавшего документ, в соответствии с Правилами проверки подлинности электронной цифровой подписи;
  • хранение электронных документов и электронных информационных ресурсов в неизменном виде вместе со всеми ЭЦП, которыми они удостоверены, метками времени и информацией о статусе проверки регистрационных свидетельств на отозванность (аннулирование) на момент подписания в течение всего срока хранения электронного документа в МИС.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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