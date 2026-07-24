Обновлены минимальные требования к медицинским информсистемам

Приказом и.о. министра здравоохранения от 17 июля 2026 года внесены изменения в минимальные требования к медицинским информационным системам в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, минимальные требования к медицинским цифровым системам в области здравоохранения изложены в новой редакции.

Требования распространяются на медицинские цифровые системы в области здравоохранения независимо от формы собственности субъектов здравоохранения.

Медицинская цифровая система (МЦС) реализует бизнес-процессы субъектов здравоохранения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения, цифрового законодательства и кибербезопасности.

МЦС предоставляет инструменты для сбора и обработки клинических и административных данных, связанных c оказанием медицинских услуг (помощи) согласно профилю субъекта здравоохранения.

Также МЦС обеспечивает передачу клинических и административных данных, возникающих в процессе оказания медицинской помощи, включая данные о медицинских событиях, электронные документы, удостоверенные электронной цифровой подписью (ЭЦП) сотрудника субъекта здравоохранения в срок, не превышающий три рабочих дня, в цифровые системы уполномоченного органа при их готовности к приему данных.

В случае выявления технических ошибок при информационном взаимодействии субъект здравоохранения уведомляет уполномоченную организацию цифрового здравоохранения посредством электронной почты не позднее одного рабочего дня с момента их выявления.

МЦС представляет инструменты для подписания электронных документов ЭЦП сотрудника субъекта здравоохранения.

МЦС субъекта здравоохранения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, обеспечивает передачу в режиме реального времени графиков приема врачей и профильных специалистов в цифровые системы уполномоченного органа.

МЦС обеспечивает контроль наличия у пациента предварительной записи на прием и консультацию врача первичной медико-санитарной помощи или профильного специалиста, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

МЦС обеспечивает технологические меры, направленные на обеспечение функций настройки уровней доступа пользователей к персональным медицинским данным пациентов.

МЦС субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, или системы обязательного социального медицинского страхования (ГОБМП и ОСМС), обеспечивают технологические меры, направленные на идентификацию пациентов или их законных представителей посредством цифрового подтверждения или цифровой аутентификации, выполненной с использованием многофакторных средств.

МЦС обеспечивает на безвозмездной основе передачу из МЦС субъекту здравоохранения и в цифровые системы уполномоченного органа всех цифровых данных и записей в течение семи рабочих дней при прекращении правоотношений или по запросу субъекта здравоохранения или уполномоченного органа.

Передача из МЦС цифровых данных и записей субъекту здравоохранения оформляется актом приемки-передачи имущества по согласованию с уполномоченной организацией цифрового здравоохранения.

МЦС по запросу субъекта здравоохранения обеспечивает предоставление сервисов интеграции с цифровыми системами (лабораторные, радиологические, PACS, телемедицинские, учетные, скорой помощи), обеспечивающие ведение процессов медицинской деятельности субъекта здравоохранения.

Допускается предоставление в МЦС функционала лабораторной, радиологической, телемедицинской, учетной цифровых систем и скорой помощи для сбора и обработки информации о состоянии здоровья пациента.

По запросу субъекта здравоохранения МЦС для сбора и обработки данных о состоянии здоровья пациента предоставляет сервисы интеграции с функционирующими у субъекта здравоохранения цифровыми системами диагностического оборудования и (или) приборами персонального мониторинга состояния пациента с функцией передачи данных в цифровом формате, в том числе по протоколам HL7 и DICOM.

МЦС посредством интеграции с учетной системой субъекта здравоохранения обеспечивает функционал:

ведения в режиме реального времени персонифицированного учета расходования и списания лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе на складе субъекта здравоохранения;

настройки ограничения назначения лекарственных средств и медицинских изделий при отсутствии соответствующего количества их остатков на складе;

общего списания лекарственных средств и медицинских изделий в рамках общих затрат в отделениях субъекта здравоохранения;

ведения персонифицированного учета лекарственных средств и медицинских изделий при ведении процессов деятельности отдела госпитальной фармации;

допускается предоставление через МЦС функционала учета лекарственных средств и медицинских изделий с обеспечением интеграции с цифровыми системами уполномоченного органа.

С 1 января 2027 года вводится в действие:

МЦС по запросу субъекта здравоохранения предоставляет, в том числе с применением алгоритмических систем (интеллектуальных ассистентов), функционал:

распознавания речи для ведения медицинских записей о состоянии здоровья пациента на казахском, русском языках, латинской терминологии;

автоматизированной обработки данных;

организации маршрутизации пациентов, первичного сбора информации и анамнеза пациентов.

Обучение языковых моделей алгоритмических систем осуществляется на основе библиотек медицинских данных, классификаторов и справочников РК, с поддержкой распознавания казахского и русского языков, латинской терминологии.

Также говорится, что МЦС субъекта здравоохранения при осуществлении медицинской деятельности, связанной с переливанием компонентов донорской крови с лечебной целью для восполнения дефицита или дисфункции клеточных, или иных компонентов крови, а также заготовкой аутологичной крови для обеспечения кровосбережения, посредством интеграции с учетной системой субъекта здравоохранения обеспечивает функционал:

ведения в режиме реального времени персонифицированного учета расходования и списания крови и ее компонентов;

формирования заявок на получение крови и ее компонентов из организаций службы крови;

списания крови и ее компонентов по истечению сроков годности, а также в случае их непригодности к использованию;

ведения общего и персонифицированного учета поступления и расходования крови и ее компонентов при ведении процессов деятельности отделения или кабинета трансфузиологии.

Кроме того, МЦС обеспечивает функционал:

ограничения доступа к МЦС пользователям по времени их работы;

создания, удаления и редактирования учетных записей пользователей;

создания, удаления и редактирования ролей пользователей;

прикрепления ролей конкретным пользователям (один и тот же пользователь может иметь несколько ролей);

логирования действий пользователей по созданию, удалению и внесению изменений в персональные медицинские данные, а также просмотра журналов (логов) с действиями конкретных пользователей за определенный период времени;

временного запрета доступа пользователей в систему;

создания первоначальных паролей для доступа пользователей в систему;

изменения паролей для доступа пользователей в систему;

просмотра попыток доступа с ЭЦП, не прошедшими проверку подлинности.

Общее время простоя МЦС по причинам, связанным с ее работоспособностью, не превышает суммарно 24 часа в год.

Цифровые ресурсы, нормативно-техническая документация, интерфейс, а также другие сопутствующие документы МЦС создаются и хранятся на государственном и русском языках.

МЦС субъектов здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью, обеспечивают посредством интеграции с негосударственным сервисом контроля доступа к персональным данным.

Указывается, что МЦС субъекта здравоохранения обеспечивает функционал контроля доступа для пользователей:

при наличии действующих трудовых отношений и ЭЦП, выданной данным субъектом здравоохранения;

с рабочих мест в сети данного субъекта здравоохранения или через защищенный VPN (Virtual Private Network) канал.

При этом МЦС субъекта здравоохранения обеспечивает запрет на одновременный вход для одной учетной записи пользователя с разных устройств или IP адресов.

Вместе с тем МЦС, предоставляемая как услуга по сервисной модели цифровизации или как интернет-сервис или мобильное приложение, обеспечивает наличие механизмов ограничения доступа пользователей по перечню доверенных IP-адресов и подключение через единый шлюз доступа к сети Интернет.

Приказ вводится в действие с 3 августа, за исключением ряда пунктов.