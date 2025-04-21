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Право

В Казахстане утвердили правила присвоения радиочастот в целях нужд обороны и безопасности государства

радиоволны, радиотелескоп, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 09:30 Фото: pixabay
Министр обороны РК приказом от 10 апреля 2025 года утвердил Правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на государственные органы, состоящие на радиочастотном обеспечении Министерства обороны РК:

  • Генеральная прокуратура РК.
  • Министерство транспорта РК.
  • Министерство финансов РК.
  • Агентство РК по финансовому мониторингу.
  • Служба государственной охраны РК.
  • Агентство РК по противодействию коррупции.
  • МЧС РК.
  • КНБ РК.
  • МВД РК.

Радиочастотный спектр (РЧС) является ограниченным национальным ресурсом в области связи, и право использования радиочастот на территории РК удостоверяется наличием разрешительных документов, выдаваемых Министерством обороны РК (МО РК).

Распределение полос частот осуществляется в соответствии приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 20 января 2015 года №22 "Таблица распределения полос частот между радиослужбами РК в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений" и планами перспективного использования радиочастотного спектра, утверждаемыми МО РК, в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), утверждаемым генеральным секретарем МСЭ.

В целях эффективного использования РЧС, полос частот МО РК разрабатывает план перспективного использования РЧС для государственных органов, состоящих на радиочастотном обеспечении МО РК.

Присвоение полос частот определяет доступ к радиочастотному спектру (РЧС) и осуществляется посредством последовательного получения решения о выделении полосы частот (ПЧ), радиочастот (РЧ) или радиочастотного канала (РЧК) для радиоэлектронных средств (РЭС) и (или) высокочастотных устройств (ВЧУ), а также получения разрешения на присвоение (назначение) ПЧ, РЧ (РЧК) для РЭС и (или) ВЧУ.

Заявка на выделение ПЧ, РЧ или РЧК состоит из следующих документов:

  • заявка;
  • пояснительная записка в свободной форме, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению, схема организации связи;
  • заполненная анкета на РЭС на соответствующий вид радиосвязи.

Рассмотрение заявки на выделение ПЧ, РЧ или РЧК включает:

  • проверку полноты и правильности оформления заявки;
  • принятие решения о выделении или об отказе в выделении ПЧ, РЧ или РЧК;
  • оформление решения о выделении или об отказе в выделении ПРЧ, РЧ или РЧК.

При принятии решения о выделении ПЧ, РЧ или РЧК МО РК учитывают:

  • соответствие запрашиваемых ПЧ, РЧ и РЧК Национальной таблице, заявляемых параметров на РЭС и (или) ВЧУ требованиям, а также сведениям, изложенным в пояснительной записке;
  • загруженность РЧС в электронной базе данных правительственного назначения и в базе данных радиочастот, присвоенных РЭС гражданского назначения;
  • наличие свободных ПЧ, РЧ или РЧК, а также сложившаяся электромагнитная обстановка в конкретном населенном пункте (регионе), где планируется использование РЭС;
  • заключение экспертизы на ЭМС РЭС и (или) ВЧУ в случае ее проведения.

Срок рассмотрения заявки на выделение ПЧ, РЧ (РЧК) в МО РК составляет не более пятнадцати календарных дней с момента поступления запроса. В случаях, требующих международного согласования со странами – участниками МСЭ, срок рассмотрения продлевается до четырех месяцев.

В МО РК учитывают сведения о выделении ПЧ, РЧ или РЧК для РЭС и (или) ВЧУ государственных органов, состоящих на радиочастотном обеспечении МО РК, которые заносятся в электронную базу данных радиочастот правительственного назначения.

В рамках регулирования использования радиочастотного спектра специалистами по координации радиочастотного спектра МО РК ежегодно в период с января по февраль, следующими за отчетный год, проводится инвентаризация частотного спектра в целях определения занятых номиналов, полос частот и высвобождения неиспользуемых номиналов, полос частот.

Пользователю РЭС и (или) ВЧУ на территории Казахстана до момента присвоения (назначения) ПЧ, РЧ (РЧК) использование РЭС и (или) ВЧУ не допускается.

Временные запреты или ограничения на использование РЧС являются чрезвычайной мерой, которые принимаются для исключения непреднамеренных (взаимных) помех РЭС, используемых при проведении особо важных мероприятий и специальных работ.

Плановые временные запреты или ограничения на использование РЧС вводятся в соответствии с годовым планом запретов на использование РЧС на год.

Оперативные временные запреты или ограничения на использование РЧС вводятся в случае проведения не предусмотренных в годовом плане запретов особо важных мероприятий и специальных работ.

При поступлении заявки на введение оперативного запрета или ограничения в МО РК проводится ее анализ, определяются типы и принадлежность подлежащих выключению РЭС и (или) ВЧУ, оценивается влияние на боевую готовность и повседневную деятельность войск. После проведения указанных мероприятий подготавливается проект соответствующего распоряжения о его введении.

Распоряжение содержит следующие сведения:

  • о верхней и нижней границах ПЧ, в пределах которой предлагается запретить эксплуатацию других (посторонних) РЭС и (или) ВЧУ;
  • о сроках действия временного запрета (ограничения) на использование РЧС;
  • о районе, трассе, маршруте, в границах которых вводится временный запрет (ограничение) на использование РЧС.

Распоряжение подписывается НДРЭБ ГШ ВС РК и доводится до ответственных должностных лиц не позднее шести суток до начала запретов (ограничения).

Приказ вводится в действие с 29 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане обновили правила присвоения частот и радиочастот.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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