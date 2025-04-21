В Казахстане утвердили правила присвоения радиочастот в целях нужд обороны и безопасности государства

Министр обороны РК приказом от 10 апреля 2025 года утвердил Правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на государственные органы, состоящие на радиочастотном обеспечении Министерства обороны РК:

Генеральная прокуратура РК.

Министерство транспорта РК.

Министерство финансов РК.

Агентство РК по финансовому мониторингу.

Служба государственной охраны РК.

Агентство РК по противодействию коррупции.

МЧС РК.

КНБ РК.

МВД РК.

Радиочастотный спектр (РЧС) является ограниченным национальным ресурсом в области связи, и право использования радиочастот на территории РК удостоверяется наличием разрешительных документов, выдаваемых Министерством обороны РК (МО РК).

Распределение полос частот осуществляется в соответствии приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 20 января 2015 года №22 "Таблица распределения полос частот между радиослужбами РК в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений" и планами перспективного использования радиочастотного спектра, утверждаемыми МО РК, в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), утверждаемым генеральным секретарем МСЭ.

В целях эффективного использования РЧС, полос частот МО РК разрабатывает план перспективного использования РЧС для государственных органов, состоящих на радиочастотном обеспечении МО РК.

Присвоение полос частот определяет доступ к радиочастотному спектру (РЧС) и осуществляется посредством последовательного получения решения о выделении полосы частот (ПЧ), радиочастот (РЧ) или радиочастотного канала (РЧК) для радиоэлектронных средств (РЭС) и (или) высокочастотных устройств (ВЧУ), а также получения разрешения на присвоение (назначение) ПЧ, РЧ (РЧК) для РЭС и (или) ВЧУ.

Заявка на выделение ПЧ, РЧ или РЧК состоит из следующих документов:

заявка;

пояснительная записка в свободной форме, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению, схема организации связи;

заполненная анкета на РЭС на соответствующий вид радиосвязи.

Рассмотрение заявки на выделение ПЧ, РЧ или РЧК включает:

проверку полноты и правильности оформления заявки;

принятие решения о выделении или об отказе в выделении ПЧ, РЧ или РЧК;

оформление решения о выделении или об отказе в выделении ПРЧ, РЧ или РЧК.

При принятии решения о выделении ПЧ, РЧ или РЧК МО РК учитывают:

соответствие запрашиваемых ПЧ, РЧ и РЧК Национальной таблице, заявляемых параметров на РЭС и (или) ВЧУ требованиям, а также сведениям, изложенным в пояснительной записке;

загруженность РЧС в электронной базе данных правительственного назначения и в базе данных радиочастот, присвоенных РЭС гражданского назначения;

наличие свободных ПЧ, РЧ или РЧК, а также сложившаяся электромагнитная обстановка в конкретном населенном пункте (регионе), где планируется использование РЭС;

заключение экспертизы на ЭМС РЭС и (или) ВЧУ в случае ее проведения.

Срок рассмотрения заявки на выделение ПЧ, РЧ (РЧК) в МО РК составляет не более пятнадцати календарных дней с момента поступления запроса. В случаях, требующих международного согласования со странами – участниками МСЭ, срок рассмотрения продлевается до четырех месяцев.

В МО РК учитывают сведения о выделении ПЧ, РЧ или РЧК для РЭС и (или) ВЧУ государственных органов, состоящих на радиочастотном обеспечении МО РК, которые заносятся в электронную базу данных радиочастот правительственного назначения.

В рамках регулирования использования радиочастотного спектра специалистами по координации радиочастотного спектра МО РК ежегодно в период с января по февраль, следующими за отчетный год, проводится инвентаризация частотного спектра в целях определения занятых номиналов, полос частот и высвобождения неиспользуемых номиналов, полос частот.

Пользователю РЭС и (или) ВЧУ на территории Казахстана до момента присвоения (назначения) ПЧ, РЧ (РЧК) использование РЭС и (или) ВЧУ не допускается.

Временные запреты или ограничения на использование РЧС являются чрезвычайной мерой, которые принимаются для исключения непреднамеренных (взаимных) помех РЭС, используемых при проведении особо важных мероприятий и специальных работ.

Плановые временные запреты или ограничения на использование РЧС вводятся в соответствии с годовым планом запретов на использование РЧС на год.

Оперативные временные запреты или ограничения на использование РЧС вводятся в случае проведения не предусмотренных в годовом плане запретов особо важных мероприятий и специальных работ.

При поступлении заявки на введение оперативного запрета или ограничения в МО РК проводится ее анализ, определяются типы и принадлежность подлежащих выключению РЭС и (или) ВЧУ, оценивается влияние на боевую готовность и повседневную деятельность войск. После проведения указанных мероприятий подготавливается проект соответствующего распоряжения о его введении.

Распоряжение содержит следующие сведения:

о верхней и нижней границах ПЧ, в пределах которой предлагается запретить эксплуатацию других (посторонних) РЭС и (или) ВЧУ;

о сроках действия временного запрета (ограничения) на использование РЧС;

о районе, трассе, маршруте, в границах которых вводится временный запрет (ограничение) на использование РЧС.

Распоряжение подписывается НДРЭБ ГШ ВС РК и доводится до ответственных должностных лиц не позднее шести суток до начала запретов (ограничения).

Приказ вводится в действие с 29 апреля.

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