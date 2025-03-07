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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 17:29 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Туркестан приобрел особый статус: президент подписал закон.
  • Стандарты питания в школах обновят с 1 сентября.
  • Какие заболевания препятствуют исполнению профессиональных обязанностей судьи: утвержден перечень.
  • Строительство и реконструкцию дорог на стадии разработки проектно-сметной документации нужно согласовывать с Министерством обороны.
  • Нацбанк изменил правила осуществления и мониторинга валютных операций.
  • Педагоги будут проходить аттестацию по новым правилам.
  • Единообразную административную практику будут формировать в Казахстане.
  • Реестр инвесторов вводят в Казахстане.
  • Размеры вступительных взносов и платежей за участие в биржевых торгах установили в Министерстве торговли.
  • Государство выделяет субсидии поставщикам для удешевления перевозки зерна.
  • Казахстан запретил вывоз ряда нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до 30 июня 2025 года.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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