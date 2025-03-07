Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Туркестан приобрел особый статус: президент подписал закон.

Стандарты питания в школах обновят с 1 сентября.

Какие заболевания препятствуют исполнению профессиональных обязанностей судьи: утвержден перечень.

Строительство и реконструкцию дорог на стадии разработки проектно-сметной документации нужно согласовывать с Министерством обороны.

Нацбанк изменил правила осуществления и мониторинга валютных операций.

Педагоги будут проходить аттестацию по новым правилам.

Единообразную административную практику будут формировать в Казахстане.

Реестр инвесторов вводят в Казахстане.

Размеры вступительных взносов и платежей за участие в биржевых торгах установили в Министерстве торговли.

Государство выделяет субсидии поставщикам для удешевления перевозки зерна.

Казахстан запретил вывоз ряда нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до 30 июня 2025 года.

Поделиться новостью