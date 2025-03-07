Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Туркестан приобрел особый статус: президент подписал закон.
- Стандарты питания в школах обновят с 1 сентября.
- Какие заболевания препятствуют исполнению профессиональных обязанностей судьи: утвержден перечень.
- Строительство и реконструкцию дорог на стадии разработки проектно-сметной документации нужно согласовывать с Министерством обороны.
- Нацбанк изменил правила осуществления и мониторинга валютных операций.
- Педагоги будут проходить аттестацию по новым правилам.
- Единообразную административную практику будут формировать в Казахстане.
- Реестр инвесторов вводят в Казахстане.
- Размеры вступительных взносов и платежей за участие в биржевых торгах установили в Министерстве торговли.
- Государство выделяет субсидии поставщикам для удешевления перевозки зерна.
- Казахстан запретил вывоз ряда нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до 30 июня 2025 года.
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