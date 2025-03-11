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Право

На какой объем медпомощи вправе рассчитывать иностранные жертвы торговли людьми

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 09:23 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 4 марта 2025 года утвердила перечень и объем медицинской помощи в рамках ГОБМП для иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми, в Казахстане гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предоставляется по перечню:

  • скорая медицинская помощь;
  • первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), в том числе:

- диагностика, лечение при неотложных состояниях;

- мероприятия по охране репродуктивного здоровья (направление на осмотр женщин фертильного возраста в смотровой кабинет, к акушер-гинекологу, консультирование по вопросам планирования семьи и о методах контрацепции; обеспечение охвата контрацепцией женщин репродуктивного возраста);

- наблюдение за беременными и наблюдение за родильницами в послеродовом периоде;

- санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний;

  • специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

- профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

- услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях;

- диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях.

  • специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

- при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих;

- при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;

  • обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с номенклатурой крови, ее компонентов и препаратов крови в соответствии с приказом МЗ РК от 20 октября 2020 года "Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также правил переливания крови, ее компонентов";
  • обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами при оказании:

– скорой помощи, а также специализированной помощи в стационарных условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

– ПМСП в соответствии с постановлением правительства РК от 24 сентября 2020 года "Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам";

– ПМСП в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным Приказом № 108.

Какой объем медицинской помощи полагается жертвам торговли людьми

Консультативный прием

  • Терапевт – 2 раза в год
  • Педиатр – 2 раза в год
  • Хирург – 1 раз в год
  • Инфекционист – 2 раза в год
  • Офтальмолог – 1 раз в год
  • Гастроэнтеролог – 1 раз в год
  • Оториноларинголог – 2 раза в год
  • Пульмонолог – 2 раза в год
  • Психиатр – 1 раз в год
  • Рентгенолог (2 читка рентгенограммы) – 1 раз в год
  • Травматолог-ортопед – 2 раза в год
  • Фтизиатр – 1 раз в год
  • Акушер-гинеколог – 2 раза в год

Лабораторная диагностика

  • Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс-методом – 2 раза в год;
  • Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток – 2 раза в год;
  • Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом – 2 раза в год;
  • Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом – 1 раз в год;
  • Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 и антигена р24 в сыворотке крови ИФА методом – 1 раз в год;
  • Количественное определение РНК ВИЧ 1 в плазме крови методом ПЦР – 1 раз в год.

Ультразвуковая и рентгенологическая диагностика

  • Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) – 1 раз в год;
  • Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) – 1 раз в год;
  • Электроэнцефалография – 1 раз в год.

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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