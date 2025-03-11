На какой объем медпомощи вправе рассчитывать иностранные жертвы торговли людьми

Министр здравоохранения приказом от 4 марта 2025 года утвердила перечень и объем медицинской помощи в рамках ГОБМП для иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми, в Казахстане гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предоставляется по перечню:

скорая медицинская помощь;

первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), в том числе:

- диагностика, лечение при неотложных состояниях;

- мероприятия по охране репродуктивного здоровья (направление на осмотр женщин фертильного возраста в смотровой кабинет, к акушер-гинекологу, консультирование по вопросам планирования семьи и о методах контрацепции; обеспечение охвата контрацепцией женщин репродуктивного возраста);

- наблюдение за беременными и наблюдение за родильницами в послеродовом периоде;

- санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний;

специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

- профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

- услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях;

- диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях.

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

- при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих;

- при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;

обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с номенклатурой крови, ее компонентов и препаратов крови в соответствии с приказом МЗ РК от 20 октября 2020 года "Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также правил переливания крови, ее компонентов";

обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами при оказании:

– скорой помощи, а также специализированной помощи в стационарных условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

– ПМСП в соответствии с постановлением правительства РК от 24 сентября 2020 года "Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам";

– ПМСП в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным Приказом № 108.

Какой объем медицинской помощи полагается жертвам торговли людьми

Консультативный прием

Терапевт – 2 раза в год

Педиатр – 2 раза в год

Хирург – 1 раз в год

Инфекционист – 2 раза в год

Офтальмолог – 1 раз в год

Гастроэнтеролог – 1 раз в год

Оториноларинголог – 2 раза в год

Пульмонолог – 2 раза в год

Психиатр – 1 раз в год

Рентгенолог (2 читка рентгенограммы) – 1 раз в год

Травматолог-ортопед – 2 раза в год

Фтизиатр – 1 раз в год

Акушер-гинеколог – 2 раза в год

Лабораторная диагностика

Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс-методом – 2 раза в год;

Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток – 2 раза в год;

Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом – 2 раза в год;

Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом – 1 раз в год;

Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 и антигена р24 в сыворотке крови ИФА методом – 1 раз в год;

Количественное определение РНК ВИЧ 1 в плазме крови методом ПЦР – 1 раз в год.

Ультразвуковая и рентгенологическая диагностика

Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) – 1 раз в год;

Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) – 1 раз в год;

Электроэнцефалография – 1 раз в год.

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.