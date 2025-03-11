Утверждена методика перерасчета при возврате средств потребителям за использованную электроэнергию

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики утверждена методика автоматического возмещения субъектам предпринимательства путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем, сообщает Zakon.kz.

Методика автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год применяется при возврате средств потребителям за использованную электрическую энергию.

Действие методики не распространяется на субъектов естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по стимулирующему методу тарифного регулирования.

Указывается, что фактические показатели по итогам календарного года определяются государственным органом, осуществляющим руководство в области электрической энергии.

Перерасчет или возврат ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию производится отдельно по каждому потребителю до 1 мая последующего года.

Энергопередающие организации в срок до 15 мая последующего года предоставляют информацию о перерасчете или возврате ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию в ведомство уполномоченного органа и его территориальные органы.

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.