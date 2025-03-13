Агентству по защите и развитию конкуренции расширили полномочия по вопросам госзакупок и товарных бирж

Президент подписал указ от 7 марта 2025 года, которым вносятся дополнения в Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям АЗРК в сфере государственных закупок с 23 марта добавили:

выдача заключений антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях:

– приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг;

– приобретения государственным органом товаров, работ, услуг у акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством РК о государственном имуществе, соответствующие полномочия которых, в том числе государственного органа, установлены законами, указами президента РК, за исключением случаев приобретения товаров, работ, услуг у организаций, обеспечивающих деятельность органов национальной безопасности, избирательных комиссий;

выдача заключений антимонопольного органа об отсутствии иной возможности приобретения соответствующих товаров, работ, услуг на конкурентной основе при осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;

разработка и утверждение правил выдачи заключений антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг и об отсутствии иной возможности приобретения соответствующих товаров, работ, услуг на конкурентной основе.

Также Агентству добавили функции в сфере регулирования деятельности товарных бирж:

принятие решения о приостановлении действия лицензии товарной биржи, биржевого брокера, клирингового центра товарной биржи в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о товарных биржах, а также опубликование информации о лишении (отзыве) лицензии на своем интернет-ресурсе (с 1 января 2026 года);

утверждение правил формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов (с 1 июля 2025 года).

Указ вводится в действие с 23 марта 2025 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 июля 2025 года и с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что Министерству национальной экономики планируют передать ряд новых важных функций.