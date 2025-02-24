В Казахстане снова заработала комиссия по мониторингу средств Нацфонда

Комиссия по мониторингу за расходованием средств из Национального фонда (Нацфонда) возобновила работу в Казахстане. Об этом следует из заявления Высшей аудиторской палаты за 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Изначально, как напомнили специалисты, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.

Теперь деятельность Комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом.

После длительного перерыва 21 февраля 2025 года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.

Фото: gov.kz

"Нам необходимо перезапустить работу комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда". Алихан Смаилов

Фото: gov.kz

Он также добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд – детям".

По словам Смаилова, задачами на предстоящий период станут:

проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;

формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.

Напомним, что 30 января 2025 года Нацбанк заявил о начислении в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Национальный фонд – детям". Как проверить информацию о начислении, рассказал корреспондент Zakon.kz.