Местные исполнительные органы будут оказывать новую госуслугу

Министерство транспорта разработало Правила оказания госуслуги "Выдача технического условия для проектирования на пересечение автодорог общего пользования областного и районного значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами" и т.д., сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок оказания государственной услуги по выдаче технического условия для проектирования на пересечение автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, другими инженерными сетями, коммуникациями, а также для строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования областного и районного значения.

Госуслуга оказывается местными исполнительными органами городов областного и районного значения.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Физические и юридические лица для получения государственной услуги направляют услугодателю через портал заявление в форме электронного документа и электронную копию эскиза документа для проектирования.

Указывается, что перечень основных требований к выдаче технического условия для проектирования на пересечение автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, другими инженерными сетями, коммуникациями, а также для строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования областного и районного значения, изложены в Законе "Об автомобильных дорогах".

Срок рассмотрения документов и выдача результата оказания госуслуги составляет пять рабочих дней.

Исполнитель услугодателя в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.

По результатам проверки соответствующих документов, а также при отсутствии оснований для отказа, услугодатель в течение пяти рабочих дней выдает техническое условие для проектирования на пересечение автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, другими инженерными сетями, коммуникациями, а также для строительства подъездных дорог и примыкание к автомобильным дорогам общего пользования областного и районного значения.

При вынесении решения об отказе в оказании госуслуги услугодатель в течение двух рабочих дней уведомляет заявителя о предварительном решении, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности выразить позицию по предварительному решению.

Как поясняют в Минтраспорта, принятие проекта позволит местным исполнительным органам оказывать указанную государственную услугу, что обеспечит ее качественное оказание услугополучателям.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 апреля.