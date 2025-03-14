В казахстанские колледжи будут принимать беженцев, кандасов и осужденных

Министерство просвещения разработало поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится дополнение, что в организации технического и профессионального образования принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежища, кандасы, имеющие начальное (для подготовки кадров по специальности "Хореографическое искусство", квалификация – "Артист балета"), основное среднее, общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное, послесреднее (начальное профессиональное и среднее профессиональное), высшее образование (высшее профессиональное), а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.

В организации послесреднего образования принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежища, кандасы, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное профессиональное и среднее профессиональное), послесреднее, высшее (высшее профессиональное) образование, а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.

Также уточняется, что зачисление на обучение по государственному образовательному заказу в организации ТиППО по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, в духовные (религиозные) организации образования, осужденных, находящихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также поступающих на специальности среднего звена, имеющих техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, осуществляется по заявлениям лиц с учетом проектной возможности организации ТиППО.

Вместе с тем меняются сроки приема заявлений лиц на обучение в организации ТиППО, которые осуществляются:

по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, для поступления в духовные (религиозные) организации образования, а также для осужденных, находящихся в исправительных учреждениях уголовно- исполнительной системы – с 25 июня по 27 августа (было до 18 августа. – Авт.) календарного года, на вечернюю форму обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года;

– (было до 18 августа. – Авт.) календарного года, на вечернюю форму обучения – календарного года; по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладных бакалавров, на очную форму обучения по госзаказу – с 25 июня по 22 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, на платной основе – с 25 июня по 28 августа календарного года (было по 25 августа. – Авт.), на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года, по специальностям, требующим творческой подготовки – с 25 июня по 20 июля календарного года, по педагогическим, медицинским специальностям – с 25 июня по 10 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Как пояснили в Минпросвещения, предоставляется дополнительная возможность для абитуриентов, поступающих на рабочие профессий и для поступающих в духовные (религиозные) организации образования.

Кроме того, в связи с высоким конкурсом на медицинские и педагогические специальности, а также с введением дополнительных вступительных экзаменов в виде эссе/диктант, химия/ биология требуется дополнительное время для проведения. Также сроки приведены в соответствие для возможности непоступивших для повторной регистрации по другим специальностям.

Указывается, что документы для поступления предъявляются совершеннолетними лично, несовершеннолетними – в присутствии законного представителя.

При этом дополнено, что несовершеннолетние иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежище, а также кандасы подтверждают свой статус документами, предоставляемыми их законными представителями.

Документы осужденных лиц предоставляются администрацией исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы.

Также в правила добавлено, что отбор абитуриентов из числа сельской молодежи трудоизбыточных регионов, поступающих в организации ТиППО трудодефицитных регионов, проводится по итогам собеседования проведенного приемной комиссией организации ТиППО.

Уточняется, что прием на обучение в организации ТиППО лиц с особыми образовательными потребностями осуществляется на специальности и квалификации с учетом рекомендаций и противопоказаний, определенных врачебно-консультационной комиссией медицинской организации здравоохранения по месту прикрепления.

Прием на обучение лиц с нарушениями интеллекта проводится с учетом заключения психолого-медико-педагогической консультации.

Специальные и творческие экзамены, а также психометрическое тестирование для лиц, поступающих на педагогические, медицинские специальности, проводятся по 15 августа календарного года (ранее было по 18 августа. – Авт.), для поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования, на специальности, требующие творческой подготовки, с 21 по 28 июля календарного года.

Для участия в конкурсе поступающие на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования образования подают заявление по 22 августа календарного года (ранее было по 20 августа. – Авт.).

При подаче заявления на конкурс поступающие выбирают до четырех специальностей, квалификаций (при необходимости), до четырех организаций ТиППО, утвержденных Комиссией по размещению госзаказа на подготовку кадров с ТиППО, язык обучения (казахский, русский, английский), уровень образования.

Дополнено, что при подаче заявления на Конкурс поступающие на творческие, педагогические и медицинские специальности выбирают до четырех специальностей, квалификаций (при необходимости) по одному из направлений подготовки, язык обучения (казахский, русский, английский), уровень образования.

При этом поясняется, что лица подавшие заявления на конкурс и поступающие на творческие, педагогические и медицинские специальностям сдают спецэкзамены и получив "недопуск", не имеют возможсти в дальнейшем участвовать в конкурсе среди других специальностей. В связи с этим сроки приведены в соответствие для возможности повторной подачи участия в конкурсе лиц непрошедших на творческие, педагогические и медицинские специальности.

Кроме того, изменены сроки проведения конкурса.

Так, говорится, что конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования, на базе ТиППО проводится:

по госзаказу – с 23 по 24 августа календарного года (было с 19 по 22 августа. – Авт.);

календарного года (было с 19 по 22 августа. – Авт.); на платной основе – с 25 по 29 августа календарного года (было с 26 по 28 августа. – Авт.);

календарного года (было с 26 по 28 августа. – Авт.); поступающих на специальности искусства и культуры – с 29 июля по 2 августа календарного года;

календарного года; на педагогические и медицинские специальности – с 16 по 17 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего образования и на базе ТиППО.

Управления образования публикуют итоги конкурса:

среди лиц, поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования, на базе ТиППО – 25 августа календарного года;

– календарного года; на специальности искусства и культуры – 3 августа календарного года;

календарного года; на педагогические и медицинские специальности – 18 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего образования и на базе ТиППО на официальных интернет-ресурсах, а также информируют абитуриентов об итогах конкурса путем SMS сообщении через Единый контакт-центр 1414 Портала.

Уточняется, что зачисление в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, прикладного бакалавра, проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии:

на очную форму обучения – по 31 августа календарного года;

календарного года; на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября календарного года;

календарного года; в организации ТиППО, находящиеся в компетенции уполномоченного органа в области культуры и спорта, – по 10 августа календарного года;

календарного года; по заявкам предприятий (организаций, учреждений) – по 31 августа календарного года (было до 18 августа. – Авт.).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 апреля.

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