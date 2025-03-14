Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство утвердило Комплексный план по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 года: опубликован полный текст.
- Какой объем медицинской помощи получат иностранцы – жертвы торговли людьми в рамках ГОБМП.
- В МНВО утвердили список ведущих зарубежных вузов для научных стажировок на 2025 год.
- Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения изменили в Казахстане.
- Обновлены Правила регистрации поставщиков на портале социальных услуг.
- Изменились Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования.
- По каким медицинским показаниям лицам с инвалидностью предоставляется индивидуальный помощник.
- Актуализирован перечень объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю.
- У Агентства по защите и развитию конкуренции появились новые функции в сфере госзакупок и биржевой торговли.
- С 13 марта в КОАП ввели ряд важных изменений.
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