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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 17:24 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство утвердило Комплексный план по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 года: опубликован полный текст.
  • Какой объем медицинской помощи получат иностранцы – жертвы торговли людьми в рамках ГОБМП.
  • В МНВО утвердили список ведущих зарубежных вузов для научных стажировок на 2025 год.
  • Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения изменили в Казахстане.
  • Обновлены Правила регистрации поставщиков на портале социальных услуг.
  • Изменились Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования.
  • По каким медицинским показаниям лицам с инвалидностью предоставляется индивидуальный помощник.
  • Актуализирован перечень объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю.
  • У Агентства по защите и развитию конкуренции появились новые функции в сфере госзакупок и биржевой торговли.
  • С 13 марта в КОАП ввели ряд важных изменений.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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