Утверждены составы научных советов по различным направлениям
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Министр науки и высшего образования подписал приказ от 6 марта 2025 года "О некоторых вопросах национальных научных советов", сообщает Zakon.kz.
Так, утверждены составы ряда научных советов.
Национальный научный совет по направлению науки "Экология, окружающая среда и рациональное природопользование"
- Алексюк Павел Геннадьевич – главный научный сотрудник ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", кандидат биологических наук (по согласованию).
- Аманбаева Балжан Шакировна – старший научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства", доктор философии PhD (по согласованию).
- Аппазов Нурбол Орынбасарулы – научный сотрудник НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата", кандидат химических наук, профессор (по согласованию)
- Берденов Жарас Галимжанович – научный сотрудник НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор философских наук, ассоциированный профессор (по согласованию)
- Гриценко Диляра Александровна – заведующая лабораторией молекулярной биологии РГП "Институт биологии и биотехнологии растений" Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, доктор философии PhD (по согласованию).
- Жакиев Нурхат Куандыкович – научный сотрудник ТОО "Astana IT University", доктор PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Каймулдинова Куляш Дуйсенбаевна – декан факультета естествознания и географии НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор географических наук (по согласованию).
- Какабаев Ануарбек Аязбаевич – старший преподаватель кафедры горного дела, строительства и экологии НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова", доктор философии PhD, профессор (по согласованию).
- Калмаханова Маржан Сеитовна – заведующая кафедрой НАО "Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати", доктор химических наук (по согласованию).
- Кенжалин Жасулан Казезтаевич – президент ассоциации "Казахстанская палата экологических аудиторов" (по согласованию).
- Колесников Александр Сергеевич – научный сотрудник НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова", кандидат технических наук, профессор (по согласованию).
- Койжанова Айгуль Кайргельдыевна – заведующая лабораторией АО "Институт металлургии и обогащения", кандидат технических наук (по согласованию).
- Куанышев Ержан Кадыркожаевич – директор департамента ТОО "КМГ Инжиниринг" "КазНИПИмунайгаз" (по согласованию).
- Ларионова Наталья Владимировна – ученый секретарь филиала "Институт радиационной безопасности и экологии" РГП "Национальный ядерный центр РК" Министерства энергетики РК, доктор философии PhD (по согласованию).
- Масалимова Бакытгуль Кабыкеновна – научный сотрудник НАО "Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева", кандидат химических наук, профессор (по согласованию).
- Махмудова Ляззат Камаловна – ведущий научный сотрудник АО "Институт географии и водной безопасности", доктор географических наук (по согласованию).
- Молдабаева Гульназ Жаксылыковна – профессор НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", доктор технических наук (по согласованию).
- Оразбаев Саги Амзеевич – старший научный сотрудник АО "Казахстанско-Британский технический университет", доктор философии PhD (по согласованию).
- Сериков Тимур Маратович – научный сотрудник НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова", доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Сагин Жанай – научный сотрудник Мичиганского университета, доктор философии PhD, профессор (по согласованию).
- Тастамбек Қуаныш Талгатұлы – директор научно-исследовательского института устойчивости экологии и биоразнообразии НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии PhD (по согласованию).
- Турсунова Айсулу Алашевна – главный научный сотрудник ТОО "Центрально-Азиатский Региональный гляциологический центр" (категории 2) под эгидой "Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры" (ЮНЕСКО)", кандидат географических наук (по согласованию).
- Уалиева Римма Мейрамовна – научный сотрудник НАО "Торайгыров университет", кандидат химических наук, профессор (по согласованию).
- Умаров Ермек Касымгалиевич – заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, доктор делового администрирования (по согласованию).
- Шлимас Дмитрий Игорьевич – заведующий лабораторией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, доктор философии PhD (по согласованию).
Национальный научный совет направлению науки "Энергия, передовые материалы и транспорт"
- Абуова Фатима Усеновна – научный сотрудник кафедры ядерной физики, новых материалов и технологии НАО"Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Анисимов Алексей Сергеевич – директор Департамента цифровизации Министерства энергетики РК (по согласованию).
- Бейсенов Ренат Елемесович – декан Школы естественных и социальных наук АО"Казахстанско-Британский технический университет", доктор философии PhD (по согласованию).
- Бекбасаров Исабай Исакович – научный сотрудник кафедры "Строительство и производство материалов" НАО "Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати", доктор технических наук, профессор (по согласованию).
- Болегенова Салтанат Алихановна – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор физико-математических наук (по согласованию).
- Жарылгапов Сабит Муратович – научный сотрудник НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана" доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию)
- Жунискалиев Талгат Токашулы – старший научный сотрудник НАО"Карагандинского индустриального университета", доктор философии PhD (по согласованию).
- Куленова Наталья Анатольевна – научный сотрудник НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева", кандидат технических наук, профессор (по согласованию).
- Куликов Виталий Юрьевич – научный сотрудник НАО "Карагандинский технический университет имени А. Сагинова", кандидат технических наук, профессор (по согласованию).
- Лежнев Сергей Николаевич – научный сотрудник НАО "Рудненский индустриальный институт", кандидат технических наук, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Лесбаев Бахытжан Тастанович – главный научный сотрудник РГП "Институт проблем горения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования, кандидат химических наук (по согласованию).
- Мун Григорий Алексеевич – главный научный сотрудник РОО "Национальная инженерная академия РК", доктор химических наук (по согласованию).
- Нуражи Нуршат – научный сотрудник автономной организации образования "Назарбаев Университет", член национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Онгар Булбул – эксперт объединения юридических лиц "Ассоциация научных и технологических организаций РК", доктор философии PhD (по согласованию).
- Омиргали Арманбек Касымулы – директор Департамента научно-технических проектов АО "Национальная атомная компания Казатомпром", доктор философии PhD (по согласованию).
- Ратушная Татьяна Юрьевна – старший преподаватель НАО "Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева", доктор философии PhD, доцент (по согласованию).
- Талипов Олжас Манарбекович – заведующий кафедрой НАО "Торайгыров Университет", доктор философии PhD (по согласованию).
- Танашева Назгуль Кадыралиевна – научный сотрудник НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова", доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Тунгатарова Мадина Советкалиевна – научный сотрудник НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", доктор философии PhD, профессор (по согласованию).
- Уахитова Багдагуль Тулеуовна – заведующая кафедрой металлургии и горного дела НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова", доктор философии PhD (по согласованию).
- Умышев Диас Райбекович – научный сотрудник НАО"Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева", доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Хайрушев Жакып Галиевич – управляющий директор департамента энергетики и жилищно-коммунальное хозяйство Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию).
- Шаймерденов Асет Абдуллаевич – заведующий лабораторией РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, доктор философии PhD (по согласованию).
- Шеров Карибек Тагаевич – научный сотрудник НАО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина", доктор технических наук, профессор (по согласованию).
- Шуюшбаева Нургуль Найзабековна – научный сотрудник НАО "Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова", доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
Национальный научный совет по направлению науки "Передовое производство, цифровые и космические технологии"
- Абдикенов Бейбит Болатгазыевич – научный сотрудник ТОО "Astana IT University", член национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, доктор философии PhD (по согласованию).
- Аймуратов Ерлан Кайратович – ведущий научный сотрудник ТОО "Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова", доктор философии PhD (по согласованию).
- Ахмедиярова Айнур Танатаровна – научный сотрудник АО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Абешев Куаныш Шурабатырович – декан школы инженерного менеджмента ТОО "Алматы Менеджмент Университет", доктор философии PhD (по согласованию).
- Барлыбаев Алибек Бактыбаевич – директор Института искусственного интеллекта НАО "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор философии PhD (по согласованию).
- Булат Танирберген – руководитель отдела управления продуктами частной компании "Sergek Development" (по согласованию).
- Витковская Ирина Сергеевна – ведущий научный сотрудник АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", кандидат физико-математических наук (по согласованию).
- Жамваль Прашант – научный сотрудник автономной организации образования "Назарбаев Университет", доктор философии PhD, профессор (по согласованию).
- Жетписбаева Айнур Турсынкановна – ведущий инженер-конструктор управления перспективных и научно-исследовательских проектов ТОО "Ghalam", доктор философии PhD (по согласованию)
- 10. Жумагулов Данияр – директор офиса технологических центров корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" (по согласованию).
- Икласова Кайнижамал Есимсеитовна – научный сотрудник кафедры информационно-коммуникационных технологий НАО "Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева", доктор философии PhD, доцент (по согласованию).
- Иманкулов Тимур Сакенович – эксперт объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники", доктор философии PhD (по согласованию).
- Казкенов Алан Аманжолович – заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (по согласованию).
- Мансурова Мадина Есимхановна – научный сотрудник НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", кандидат физико-математических наук, профессор (по согласованию).
- Мусабаев Рустам Рафикович – заведующий лабораторией моделирования информационных процессов РГП "Институт информационных и вычислительных технологий" Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, кандидат технических наук (по согласованию).
- Мырзабаев Дархан Тлеубердыевич – заместитель председателя комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (по согласованию).
- Нуртас Марат – научный сотрудник Международного университета информационных технологий, доктор философии PhD, ассоциированный профессор (по согласованию).
- Омаров Батырхан Султанович – научный сотрудник НАО "Университет Нархоз", доктор философии PhD, профессор (по согласованию).
- Утегенова Анар Урантаевна – заведующая кафедрой IT-инженерии и искусственного интеллекта НАО "Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева", доктор философии PhD (по согласованию).
- Садыков Турлан Хамзинович – заведующий лаборатории физики космических лучей ТОО "Физико-технический институт", доктор физико-математических наук (по согласованию).
- Смаилова Сауле Сансызбаевна – научный сотрудник Школы цифровых технологий и искусственного интеллекта НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева", доктор философии PhD, профессор (по согласованию).
- Сулейменов Ибрагим Эсенович – главный научный сотрудник РОО "Национальная инженерная академия РК", кандидат физико-математических наук, (по согласованию).
- Утегенов Алмасбек Улубекович – ведущий научный сотрудник АО "Казахстанско-Британский технический университет", доктор философии PhD (по согласованию).
- Утепов Елбек Бахитович – главный специалист ТОО "Solid Research Group", доктор философии PhD (по согласованию).
- Югай Вячеслав Викторович – заведующий кафедрой "Автоматизация производственных процессов" НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова", доктор философии PhD (по согласованию).
Также утверждены составы:
- Национального научного совета по направлению науки "Интеллектуальный потенциал страны" по развитию научной, научно-технической деятельности "Естественные науки".
- Национального научного совета по направлению науки "Интеллектуальный потенциал страны" по развитию научной, научно-технической деятельности "Социальные, гуманитарные науки и искусство".
- Национального научного совета по направлению науки "Наука о жизни и здоровье".
- Национального научного совета по направлению науки "Устойчивое развитие агропромышленного комплекса".
- Национального научного совета по направлению науки "Национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность".
- Национального научного совета по направлению "Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности".
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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