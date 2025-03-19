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Право

Правительство отзовет из Мажилиса законопроект по ратификации соглашения с Россией

отзыв законопроекта из Мажилиса, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 12:28 Фото: пресс-служба космодрома
Правительство РК отзывает из Мажилиса законопроект о ратификации Соглашения с правительством РФ о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории РК в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

"Отозвать из Мажилиса Парламента РК проект Закона "О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории РК в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома "Байконур", внесенный постановлением правительства РК от 15 апреля 2016 года", – говорится в проекте постановления правительства.

Причина отзыва не указывается.

"Отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий в случае принятия проекта, а также влияние положений проекта на обеспечение национальной безопасности не предполагается", – говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 марта.

Проект соглашения предусматривает, что казахстанская сторона предоставляет России земельный участок в качестве района падения на праве временного возмездного землепользования с заключением соответствующих договоров между организацией, производящей пуски, и акиматами Актюбинской и Костанайской областей РК.

Плата за использование района падения предполагалась в размере 460 тысяч долларов в год вне зависимости от количества пусков ракет-носителей типа "Союз" и подлежала распределению между акиматами Актюбинской и Костанайской областей в размере 103 тысячи долларов и 357 тысяч долларов, соответственно.

Также соглашение предусматривает, что в течение 30 суток после проведения пуска организация, производящая пуски, представляет в Министерство энергетики РК и Аэрокосмический комитет отчет об экологическом мониторинге в позиционном районе космодрома "Байконур" и районе падения.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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