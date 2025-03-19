Штраф на управдома: за что и как будут штрафовать председателей ОСИ и доверенных лиц ПТ

В Мажилисе обсуждаются очередные поправки в жилищное законодательство. Законопроект уже одобрен в первом чтении. Но надо ли объяснять, что порядок обеспечивается не только четкими правилами. Никакие нормы не будут «работать», если нет наказания за их неисполнение, пишет Zakon.kz.

Именно такое положение сложилось в сфере ЖКХ. В действующем законодательстве не предусмотрено наказание лиц, осуществляющих функции управления т.н. объектом кондоминиума, т.е. попросту многоквартирным домом.

Так, за нарушения жилищного законодательства РК "отвечает" статья 320 КОАП. Но штрафы там предусмотрены для застройщиков, председателям же КСК и ОСИ за разного рода "косяки" грозит максимум предупреждение. А санкций за некоторые серьезные нарушения, которые мешают нормальному функционированию кооперативов, повторимся, просто нет!

Поэтому параллельно с поправками в жилищное законодательство подготовлен также проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". А именно – в упомянутую статью 320 КОАП, куда добавляются новые пункты.

О чем идет речь?

Существует распространенная проблема. Она возникает при смене председателя ОСИ или КСК или доверенного лица ПТ при подписании акта приема-передачи всей имеющейся документации на многоквартирный жилой дом (МЖД). Новые уполномоченные сталкиваются с отказом прежних управдомов в добровольном подписании данного акта и передачи документации.

По сути, по тем или иным им ведомым причинам физические или юридические лица, осуществляющие функции управления объектом кондоминиума, уклоняются от передачи документации. Добавляя дополнительный бардак и в без того хлопотное хозяйство, ничем при этом не рискуя. Вот это и предлагается исправить, внеся новый пункт 8 в статью 320 КОАП следующего содержания:

"Непредставление юридическим или физическим лицом, осуществляющим функции управления объектом кондоминиума, при смене форм управления и/или субъектов управления МЖД в течение 10 календарных дней совету ОСИ, ПТ по акту приема-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума, необходимых для эксплуатации МЖД, предусмотренных жилищным законодательством РК, а также неподписание акта приема-передачи, влекут штраф на физических лиц в размере 50, на юридических лиц – в размере 100 месячных расчетных показателей".

А в случае повторного в течение года нарушения штрафы увеличиваются вдвое (новый пункт 10 в статью 320 КОАП).

Что важно, взыскание налагается непосредственно на руководителя юридического лица или физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, осуществляющего функции управления объектом кондоминиума. Т.е. штраф не может быть оплачен за счет средств собственников квартир с текущего или сберегательного счета объекта кондоминиума.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушения управдомами хотя и прописанных в КОАП норм, но ограничивающуюся предупреждением. Так, за нарушение сроков открытия текущих и сберегательных счетов, а также сроков представления ежемесячного и годового отчетов пунктами соответственно 4 и 5 статьи 320 КОАП предусмотрено предупреждение.

В предлагаемой редакции за это грозит штраф в размере 5 МРП. И также, разумеется, из личного кармана управдома. Какая-никакая, а персональная ответственность.