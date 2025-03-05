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Право

Мажилис принял новый Водный кодекс Казахстана

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:02 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 5 марта 2025 года приняли Водный кодекс Республики Казахстан и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Павел Казанцев, проект Водного кодекса разработан в соответствии с поручением главы государства, данным на расширенном заседании правительства 8 февраля 2022 года. Он нацелен на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики.

Документом заложены пять основных принципов:

  • усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития;
  • экономическая ценность водных ресурсов при их использовании;
  • комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов;
  • эффективное и рациональное водосбережение;
  • привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда.
"Новый кодекс предусматривает разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов. Данные документы станут ключевыми при управлении водными ресурсами. Также предусматриваются обязательства по проведению многофакторного обследования и разработки деклараций безопасности для потенциально опасных гидротехнических сооружений, систематизированы вопросы ведения их реестра", – добавил депутат.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документом уточняется правовой статус жилых домов и иных сооружений, возведенных на участках водоохранных полос до введения в действие настоящего кодекса.

Кроме того, внесены поправки, направленные на адаптацию к изменению климата. В частности, в рамках водного законодательства прописывается алгоритм действий государственных органов по предупреждению вредного воздействия вод (паводков или засух).

В целом, нормы документа призваны решить накопившиеся в этой сфере проблемы. Какие новеллы вносятся документом, можно прочитать здесь.

Мадина Мамырханова
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