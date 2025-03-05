Мажилис принял новый Водный кодекс Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 5 марта 2025 года приняли Водный кодекс Республики Казахстан и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Павел Казанцев, проект Водного кодекса разработан в соответствии с поручением главы государства, данным на расширенном заседании правительства 8 февраля 2022 года. Он нацелен на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики.

Документом заложены пять основных принципов:

усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития;

экономическая ценность водных ресурсов при их использовании;

комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов;

эффективное и рациональное водосбережение;

привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда.

"Новый кодекс предусматривает разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов. Данные документы станут ключевыми при управлении водными ресурсами. Также предусматриваются обязательства по проведению многофакторного обследования и разработки деклараций безопасности для потенциально опасных гидротехнических сооружений, систематизированы вопросы ведения их реестра", – добавил депутат.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документом уточняется правовой статус жилых домов и иных сооружений, возведенных на участках водоохранных полос до введения в действие настоящего кодекса.

Кроме того, внесены поправки, направленные на адаптацию к изменению климата. В частности, в рамках водного законодательства прописывается алгоритм действий государственных органов по предупреждению вредного воздействия вод (паводков или засух).

В целом, нормы документа призваны решить накопившиеся в этой сфере проблемы. Какие новеллы вносятся документом, можно прочитать здесь.