Мажилис принял новый Водный кодекс Казахстана
Как отметил депутат Павел Казанцев, проект Водного кодекса разработан в соответствии с поручением главы государства, данным на расширенном заседании правительства 8 февраля 2022 года. Он нацелен на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики.
Документом заложены пять основных принципов:
- усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития;
- экономическая ценность водных ресурсов при их использовании;
- комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов;
- эффективное и рациональное водосбережение;
- привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда.
"Новый кодекс предусматривает разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов. Данные документы станут ключевыми при управлении водными ресурсами. Также предусматриваются обязательства по проведению многофакторного обследования и разработки деклараций безопасности для потенциально опасных гидротехнических сооружений, систематизированы вопросы ведения их реестра", – добавил депутат.
В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документом уточняется правовой статус жилых домов и иных сооружений, возведенных на участках водоохранных полос до введения в действие настоящего кодекса.
Кроме того, внесены поправки, направленные на адаптацию к изменению климата. В частности, в рамках водного законодательства прописывается алгоритм действий государственных органов по предупреждению вредного воздействия вод (паводков или засух).
В целом, нормы документа призваны решить накопившиеся в этой сфере проблемы. Какие новеллы вносятся документом, можно прочитать здесь.