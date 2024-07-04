Отзывать продукцию, не соответствующую требованиям техрегламентов ЕАЭС, будут в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердила Правила осуществления изъятия и отзыва продукции (товара), не соответствующей требованиям технических регламентов или единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на реализуемую продукцию или товар, подлежащие государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с приказом министра здравоохранения от 30 ноября 2020 года "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Напомним, в этот перечень входит продукция высокой эпидемической значимости: пищевые продукты, товары для детей, парфюмерно-косметические средства, табачные изделия, материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь и ряд других.

Порядок изъятия продукции

Основанием для изъятия продукции является установление в ходе или по результатам государственного контроля несоответствия продукции требованиям технических регламентов или единых санитарных требований, предусмотренных в перечне требований, указанных в проверочном листе.

Изымается конкретная партия, объем, единица несоответствующей продукции, находящейся в пределах торговой организации, на которой осуществляется государственный контроль.

При установлении оснований для изъятия продукции должностное лицо, осуществляющее государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (должностное лицо), незамедлительно оформляет постановление об изъятии с реализации несоответствующей продукции и вручает лицу, осуществляющему ее реализацию или руководителю торгового объекта.

В постановлении указывается перечень продукции, подлежащей изъятию, с отражением наименования продукции, производителя, а также номера партии и даты изготовления (при наличии на упаковке или в товаросопроводительных документах и (или) товарно-транспортной накладной).

С момента получения постановления субъект внутренней торговли незамедлительно идентифицирует и изымает несоответствующую продукцию, указанную в данном постановлении, в присутствии должностного лица.

Идентификацию и изъятие несоответствующей продукции в складских помещениях допускается осуществлять без присутствия должностного лица.

Субъект внутренней торговли составляет список изымаемой продукции с отражением ее наименования, производителя, количества (единица в штуках, масса в килограммах, объем в литрах), стоимости, сведений о документе об оценке соответствия, а также номера партии и даты изготовления (при наличии на упаковке или в товаросопроводительных документах и (или) товарно-транспортной накладной) в двух экземплярах. Один экземпляр списка предоставляется должностному лицу после завершения изъятия несоответствующей продукции.

Продукция, подлежащая изъятию, упаковывается с нанесением надписи "Не подлежит реализации" и хранится в отдельном помещении или отдельно выделенном месте с соблюдением условий хранения, установленных производителем до фактического устранения нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования.

Не допускается реализация изъятой продукции или ее использование (отчуждение, передача, обмен, изменение физических свойств и иных характеристик), не связанное с устранением нарушений, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования. Сохранность изъятой продукции обеспечивает субъект внутренней торговли, в отношении которого применены меры оперативного реагирования.

Порядок отзыва продукции

Основаниями для отзыва продукции является установление в ходе или по результатам государственного контроля факта реализации контрагентам продукции, признанной несоответствующей по следующим условиям:

превышение радиологических, токсикологических, химических и (или) микробиологических нормативов, установленных техническими регламентами и (или) едиными санитарными требованиями;

отсутствие документов об оценке соответствия;

отсутствие маркировки и (или) сведений на маркировке продукции установленных сроков годности, указания в составе пищевой продукции компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, предупреждающих надписей о содержании источника фенилаланина, красителя (красителей), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Отзывается конкретная партия, объем, единица несоответствующей продукции, реализованной контрагентам объектом внутренней торговли, на котором осуществляется государственный контроль.

При установлении оснований для отзыва несоответствующей продукции должностное лицо незамедлительно оформляет постановление об отзыве и вручает субъекту внутренней торговли.

В постановлении указывается перечень продукции, подлежащей отзыву, с отражением наименования продукции, производителя, а также номера партии и даты изготовления (при наличии на упаковке или в товаросопроводительных документах и (или) товарно-транспортной накладной).

Субъект внутренней торговли или товаропроизводитель в зависимости от выявленных нарушений осуществляет:

в течение 3 календарных дней с момента получения постановления идентификацию конкретной партии, количества реализованной контрагентам несоответствующей продукции в соответствии товаросопроводительными документами и (или) товарно-транспортной накладной и оповещение контрагентов об отзыве несоответствующей продукции посредством письменного обращения с указанием подробной информации об условиях отзыва (конкретная партия, количество такой продукции, сроки для отзыва, места расположения пунктов приема такой продукции, ответственные лица, свои контактные данные, условий ее возврата);

в сроки, указанные в актах о результатах контрольного закупа продукции, расследования, рекомендациях об устранении выявленных нарушений, предписании об устранении выявленных нарушений требований:

маркировку товаров (продукции) в соответствие требованиям технических регламентов, если должностным лицом установлено, что несоответствие является устранимым;



возврат несоответствующей продукции ее поставщику и (или) производителю;



утилизацию (переработку) или уничтожение несоответствующей продукции.

Контрагент в сроки, указанные в письменном обращении субъекта внутренней торговли или товаропроизводителя, обеспечивает возврат несоответствующей продукции в полном объеме либо представляет информацию о самостоятельном устранении нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования в виде отзыва несоответствующей продукции.

При неисполнении требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, субъект внутренней торговли или товаропроизводитель информирует об этом соответствующее территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и к субъекту внутренней торговли или товаропроизводителю не применяются меры.

В адрес контрагента, не исполнившего требования части первой настоящего пункта, должностное лицо направляет рекомендации об устранении выявленных нарушений и постановление о применении меры оперативного реагирования в виде изъятия несоответствующей продукции.

Добровольный отзыв осуществляется субъектом внутренней торговли или товаропроизводителем в случаях, предусмотренных законом "О защите прав потребителей".

При добровольном отзыве субъектом внутренней торговли или товаропроизводителем несоответствующей продукции должностными лицами в отношении них меры не применяются.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2024 года.