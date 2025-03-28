Стандарт организации оказания аллергологической и иммунологической помощи разработали в РК

Министерство здравоохранения разработало Стандарт организации оказания аллергологической и иммунологической помощи населению в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект Стандарта организации оказания аллергологической и иммунологической помощи в РК разработан для совершенствования деятельности аллергологической и иммунологической службы в стране.

Документ предусматривает совершенствование структуры и особенности оказания медицинской помощи на разных уровнях (в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях).

Для координации и организации единого подхода к оказанию аллергологической и иммунологической медицинской помощи, методологической и консультативной помощи, планирования объемов и процессов медицинских услуг на региональном и республиканском уровнях предусмотрено создание центров компетенций.

Также определены задачи центров компетенций, включающие координацию аллергологической и иммунологической помощи по региону и республике, участие в формировании и проведении анализа статистических данных по болезням органов дыхания с целью определения основных стратегий и направлений аллергологической и иммунологической службы, механизмов сдерживания темпов роста заболеваемости и смертности, в том числе в период вспышек респираторных инфекций.

Кроме того, в проекте Стандарта указаны порядок оказания аллергологической и иммунологической помощи, штатные нормативы и оснащенность медицинских организаций на амбулаторном и стационарном уровнях оказания медицинской помощи, в том числе учтены особенности оказания помощи детям и беременным.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 апреля.