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Право

Изменены размеры квот при приеме в вузы для сельской молодежи и детей из неполных семей

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:07 Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 30 апреля 2025 года внесены изменения в размеры квот приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, от утвержденного государственного образовательного заказа составят:

  • для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, – 3% (ранее было 5%);
  • детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 3% (ранее был 1%). 

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что обновлены правила размещения образовательного госзаказа в вузах.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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