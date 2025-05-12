Изменены размеры квот при приеме в вузы для сельской молодежи и детей из неполных семей
Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 30 апреля 2025 года внесены изменения в размеры квот приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, уточняется, что размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, от утвержденного государственного образовательного заказа составят:
- для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, – 3% (ранее было 5%);
- детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 3% (ранее был 1%).
Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.
Ранее мы рассказали, что обновлены правила размещения образовательного госзаказа в вузах.
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