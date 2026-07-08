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Право

Сколько нужно набрать баллов для поступления в вузы: внесены изменения

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:27 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 1 июля 2026 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:

в национальные ОВПОне менее 65 баллов:

  • по области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов;
  • по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов;
  • по областям образования "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов;
  • по направлению подготовки "Право" – не менее 75 баллов;

во вновь созданные в текущем календарном году национальные ОВПО, получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью – не менее 50 баллов;

  • а по области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов;
  • по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов;
  • по направлению подготовки "Право" – не менее 75 баллов;

в другие ОВПО не менее 50 баллов:

  • по области "Педагогические науки" – не менее 75 баллов;
  • по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов;
  • по направлению подготовки "Право" – не менее 75 баллов.

С 1 сентября 2026 года вводится в действие пункт о том, что поступающий зачисляется в ОВПО при условии прохождения им дополнительного экзамена или проходного порогового балла, установленного ОВПО с учетом их результатов ранжирования.

При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5-ти баллов, а предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3-х баллов.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов и по области образования "Педагогические науки" – не менее 35 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ и творческому экзамену.

При прохождении ЕНТ в электронном формате в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета поступающий участвует с одним из двух результатов ЕНТ, имеющих необходимое количество баллов, указанных в настоящем пункте.

При этом требования, указанные в данном пункте, не распространяются на лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан.

Указывается, что граждане РК и лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения.

Прием в ОВПО лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего звена" или "прикладной бакалавр" по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, поступающих на платное обучение, осуществляется приемными комиссиями ОВПО.

Прием в ОВПО лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения, на платной основе, осуществляется приемными комиссиями ОВПО.

Прием граждан, имеющих общее среднее образование, прошедших срочную воинскую службу, на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года, за исключением по области образования "Педагогические науки".

При этом зачисление граждан, прошедших срочную воинскую службу, осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.

Граждане РК, прошедшие срочную воинскую службу, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы на обучение на платной основе по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года, за исключением по области образования "Педагогические науки".

При этом зачисление граждан, прошедших срочную воинскую службу, осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.

Прием лиц на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках экспериментальной площадки, на платной основе осуществляется без учета результатов ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года.

Указывается, что ОВПО, независимо от формы собственности, в день завершения дополнительного, специального или творческого экзамена передают в цифровую систему Национального центра тестирования МНВО РК результаты дополнительного, специального или творческого экзамена поступающих для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского и местного бюджета или зачисления в ОВПО на платное обучение.

Для зачисления в ОВПО услугополучатели предоставляют через приемную комиссию ОВПО или через веб-портал "цифрового правительства" документы, предусмотренные требованиями к оказанию государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации высшего или послевузовского образования для обучения по образовательным программам высшего образования".

После приема документов руководителем ОВПО издается приказ о зачислении услугополучателя в число студентов ОВПО.

Внесены и другие изменения.

Также внесены изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования (магистратуру).

Приказ вводится в действие с 18 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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