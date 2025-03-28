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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и иных лиц наградят юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл": Токаев подписал указ.
  • Президент утвердил новые правила согласования с Администрацией президента РК проектов законов, вносимых правительством в Мажилис Парламента.
  • Как будут взаимодействовать подразделения органов внутренних дел для предупреждения и пресечения незаконной миграции: МВД приняло правила.
  • Согласовывать меры запретительно-ограничительного характера, решения о проведении проверки, иски в суд, решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвесторов нужно с прокурором.
  • При расчете соцвыплаты по беременности и родам будут исходить из среднемесячного дохода не более 7 МЗП (595 000 тенге).
  • Телефоны доверия и кабинеты для приема граждан начнут работать в Службе поддержки пациента и внутренней экспертизы медицинских организаций.
  • Три госуслуги в сфере земельных отношений обновил Минсельхоз.
  • От оплаты за копирование и печать документов освободили вдов и вдовцов, имеющих несовершеннолетних детей.
  • Казахстан и Узбекистан создадут центр промышленной кооперации: Токаев подписал закон о ратификации соответствующего Соглашения.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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