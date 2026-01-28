Изменились правила организации субсидируемых рабочих мест

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 января 2026 года внес изменения в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, сообщает Zakon.kz.

"Приостановить до 1 апреля 2026 года действие пунктов 5, 6, 7, 8, части четвертой пункта 9, пунктов 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 Правил", – говорится в документе.

Указывается, что на период приостановления пункт 5 действует в следующей редакции:

Субсидируемые рабочие места организуются карьерными центрами по заявкам работодателей, действующие более одного года.

часть 4 пункта 9 действует в следующей редакции:

Общественные работы организуются у работодателей всех форм собственности.

пункт 14 Правил действует в следующей редакции:

Сбор заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест осуществляется на Электронной бирже труда.

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год осуществляется ежегодно с 29 декабря по 16 января.

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий финансовый год осуществляется с 1 марта по 30 сентября.

Карьерный центр в течение трех рабочих дней со дня завершения сбора заявок формирует единый перечень работодателей и направляет в центр трудовой мобильности для рассмотрения и утверждения.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней утверждает перечень организаций, представивших заявку на создание субсидируемых рабочих мест и количество организуемых рабочих мест, с указанием вида субсидируемых рабочих мест, продолжительности работы, профессии и размера оплаты труда в месяц.

Также говорится, что карьерный центр в течение двух рабочих дней после утверждения перечня вносит решение Центра трудовой мобильности в АИС "Рынок труда" по каждой заявке.

При принятии Центром трудовой мобильности решения об отказе в участии работодателя в организации рабочих мест по субсидируемым рабочим местам на очередной финансовый год в "личный кабинет" работодателя на Электронной бирже труда автоматически из АИС "Рынок труда" поступает уведомление об отказе с указанием причин.

Основаниями для отказа во включение работодателя в перечень являются:

установление недостоверности документов или сведений, в том числе получаемых из государственных информационных систем, необходимых для допуска работодателя к организации субсидируемых рабочих мест;

невыполнение обязательств работодателя по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности (при наличии);

присутствие работодателя в регистре организаций, предоставляющих специальные социальные услуги;

получение работодателем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию молодежной практики или проекта "Серебряный возраст";

оказание работодателем медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию молодежной практики или проекта "Серебряный возраст";

отсутствие финансирования на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий или предстоящий финансовый год;

прохождение работодателем процедуры банкротства либо ликвидации.

Как отмечается, работодатель вправе обжаловать решение Центра трудовой мобильности.

Рассмотрение жалобы производится Центром трудовой мобильности.

Если иное не предусмотрено законами республики, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке в соответствии с пунктом 5 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса.

пункт 18 правил действует в следующей редакции:

Количество организуемых субсидируемых рабочих мест у работодателя определяется Центром трудовой мобильности.

При определении количества рабочих мест учитываются организационно-правовая форма собственности работодателя, количество безработных, состоящих на учете в карьерном центре свыше шести месяцев, а также уровень трудоустройства безработных, завершивших у работодателя работу на субсидируемых рабочих местах в прошедшем календарном году (при наличии).

пункт 21 действует в следующей редакции:

В течение трех рабочих дней со дня утверждения перечня на Электронной бирже труда автоматически создается вакансия на субсидируемое рабочее место. По истечении 90 календарных дней созданная вакансия при ее незаполнении аннулируется.

Приказ вводится в действие с 28 января 2026 года.