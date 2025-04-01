Обновлены правила выдачи лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж
Государственная услуга оказывается Агентством по защите и развитию конкуренции РК посредством портала.
Госуслуга оказывается юридическим лицам на платной основе.
Ставки сбора составляют:
- за выдачу лицензии – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году);
- за переоформление лицензии – 10% от ставки за выдачу лицензии.
Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз электронного правительства.
Для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж необходимо:
- заявление для получения лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
- сведения об оплате лицензионного сбора;
- электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж.
Для переоформления лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж:
- заявление для переоформления лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
- сведения об оплате лицензионного сбора;
- электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.
Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения об оплате лицензионного сбора предоставляются агентству из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.
В случае представления заявителем неполного пакета документов услугодатель в течение одного рабочего дня дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
В "личном кабинете" заявителя отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.
Информационная система "Государственная база "Е-лицензирование" (ИС ГБ ЕЛ) полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания госуслуги по заявлению в течение одного рабочего дня без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.
Результат оказания госуслуги направляется заявителю в "личный кабинет" на портал в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в информационной системе ИС ГБ ЕЛ.
Предусматривается, что при сбое информационной системы услугодатель незамедлительно уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникального идентификационного номера заявления, номера и кода административного документа, или уникального идентификационного номера разрешительного документа, бизнес-идентификационного номера заявителя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.
Приказ вводится в действие c 1 января 2026 года.