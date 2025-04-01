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Право

Обновлены правила выдачи лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:32 Фото: freepik
Приказом и. о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции от 20 марта 2025 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается Агентством по защите и развитию конкуренции РК посредством портала.

Госуслуга оказывается юридическим лицам на платной основе.

Ставки сбора составляют:

  • за выдачу лицензии – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году);
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки за выдачу лицензии.

Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз электронного правительства.

Для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж необходимо:

  • заявление для получения лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
  • сведения об оплате лицензионного сбора;
  • электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж.

Для переоформления лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж:

  • заявление для переоформления лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
  • сведения об оплате лицензионного сбора;
  • электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения об оплате лицензионного сбора предоставляются агентству из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

В случае представления заявителем неполного пакета документов услугодатель в течение одного рабочего дня дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

В "личном кабинете" заявителя отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Информационная система "Государственная база "Е-лицензирование" (ИС ГБ ЕЛ) полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания госуслуги по заявлению в течение одного рабочего дня без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.

Результат оказания госуслуги направляется заявителю в "личный кабинет" на портал в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в информационной системе ИС ГБ ЕЛ.

Предусматривается, что при сбое информационной системы услугодатель незамедлительно уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникального идентификационного номера заявления, номера и кода административного документа, или уникального идентификационного номера разрешительного документа, бизнес-идентификационного номера заявителя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Приказ вводится в действие c 1 января 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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