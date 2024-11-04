Положение о производственном контроле в сфере электро и теплоэнергетики утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказом от 30 октября 2024 года утвердил Типовое положение о производственном контроле, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что организации в сфере электро и теплоэнергетики разрабатывают положение о производственном контроле согласно данному положению.

Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, назначается и освобождается актом руководителя организации по согласованию с территориальным подразделением государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю в части соответствия квалификационным требованиям, опыту работы и занимаемой должности не ниже руководителя структурного подразделения.

Задачами производственного контроля являются:

обеспечение выполнения требований законодательства РК в областях электроэнергетики или теплоэнергетики;

проведение мониторинга по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей и объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений;

обеспечение надежности и безопасности производства, передачи и потребления электрической энергии, качества и надежности теплоснабжения, безопасности системы теплоснабжения;

осуществление работы работниками, прошедшими проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

своевременная подготовка и осуществление организацией ремонтно-восстановительных работ, в том числе в осенне-зимний период;

содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности;

анализ и разработка мер, направленных на соблюдение правил техники безопасности;

выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на обеспечение безопасности производства работ;

координация работ, направленных на предупреждение технологических нарушений.

Должностное лицо:

разрабатывает план работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации;

осуществляет производственный контроль за соблюдением работниками требований законодательства РК в областях электроэнергетики или теплоэнергетики;

организовывает и проводит проверки обеспечения безопасности эксплуатации объектов электроэнергетики или теплоэнергетики и производства работ;

организовывает разработку планов мероприятий по обеспечению безопасности и ликвидации технологических нарушений;

доводит до сведения работников организации информацию об изменении требований законодательства Республики Казахстан в областях электроэнергетики и(или) теплоэнергетики;

вносит руководителю организации или лицу, его заменяющему, предложения по:

- проведению мероприятий по обеспечению безопасности, устранению нарушений требований законодательства РК в областях электроэнергетики или теплоэнергетики;

- приостановлению работ, осуществляемых с нарушениями требований законодательства РК в областях электроэнергетики или теплоэнергетики, которые создают угрозу жизни, здоровью работников, или могут привести к технологическим нарушениям;

- отстранению от работы работников, не прошедших своевременно подготовку, переподготовку по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности;

- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, либо по запросу (в случаях аварий и отказов І степени) отчет в соответствии с задачами производственного контроля в территориальные подразделения государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РК в областях электроэнергетики или теплоэнергетики.

Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль в области теплоэнергетики:

получает беспрепятственный доступ к объектам теплоэнергетики и входящих в их состав зданиям, помещениям, сооружениям в любое время суток;

получает документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам).

При осуществлении производственного контроля должностное лицо:

осуществляет сбор и анализ необходимой информации в соответствии с планом работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации;

вносит результаты производственного контроля в Журнал производственного контроля;

в ходе проведения проверок обеспечения безопасности эксплуатации объектов электроэнергетики или теплоэнергетики и производства работ также проверяет своевременность подготовки и осуществление Организацией ремонтно-восстановительных работ;

разрабатывает план мероприятий по предупреждению нарушений требований законодательства в областях электроэнергетики или теплоэнергетики, обеспечению безопасности и ликвидации технологических нарушений, который включает:

- анализ выявленных нарушений требований законодательства РК в области электроэнергетики и теплоэнергетики;

- изучение причин нарушений требований законодательства в областях электроэнергетики или теплоэнергетики, относящихся к технологическому процессу и производственному контролю;

- использование соответствующих источников информации (процессов, рабочих операций, результатов проверок при осуществлении государственного контроля в областях электроэнергетики и(или) теплоэнергетики, отчетов об обслуживании) с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин нарушений требований законодательства в областях электроэнергетики и(или) теплоэнергетики;

- прогноз возможных проблем обеспечения законодательства в областях электроэнергетики и(или) теплоэнергетики, а также заблаговременное определение мер, необходимых для их решения;

- заблаговременную реализацию предупреждающих мероприятий и принятие управленческих решений, обеспечивающих гарантированное предупреждение нарушений требований законодательства в областях электроэнергетики или теплоэнергетики;

- представление информации о предпринятых предупреждающих действиях руководителю организации;

информирует работников организации об изменении требований законодательства РК в областях электроэнергетики и(или) теплоэнергетики;

при осуществлении производственного контроля за соблюдением работниками требований законодательства республики в области электроэнергетики или теплоэнергетики проверяет:

- надежность и безопасность производства, передачи и потребления электрической энергии, качества и надежности теплоснабжения, безопасности системы теплоснабжения;

- содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности;

- своевременность проведения необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, ремонта и поверки контрольных средств измерений;

- готовность электрических станций, электрических и тепловых сетей к работе в осенне- зимний период;

проводит анализ за устранением замечаний по установленным по результатам производственного контроля, результаты которого ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет руководителю организации;

проводит не реже одного раза в год анализ результатов проведения мероприятий по осуществлению производственного контроля.

обеспечивает хранение данных о результатах производственного контроля как в бумажном, так и в электронном виде.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила работы единой системы управления топливно-энергетическим комплексом.