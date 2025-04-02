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Право

Изменены критерии оценки степени риска в противодействии в отмывании доходов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:47 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом АФМ и Минфина от 19 марта 2025 года внесены изменения в Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов документа изложены в новой редакции.

Так, уточняется, что по объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся:

  • индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней;
  • индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся:

  • индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
  • бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
  • юридические консультанты – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

- купли-продажи недвижимости;

- управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами или иным имуществом в отношении следующей деятельности:

  • купли-продажи недвижимости;
  • управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
  • создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им. 

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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