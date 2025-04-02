Изменены критерии оценки степени риска в противодействии в отмывании доходов

Совместным приказом АФМ и Минфина от 19 марта 2025 года внесены изменения в Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов документа изложены в новой редакции.

Так, уточняется, что по объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся:

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся:

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;

юридические консультанты – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

- купли-продажи недвижимости;

- управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами или иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.