Изменены критерии оценки степени риска в противодействии в отмывании доходов
В частности, несколько пунктов документа изложены в новой редакции.
Так, уточняется, что по объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся:
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся:
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
- юридические консультанты – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
- купли-продажи недвижимости;
- управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами или иным имуществом в отношении следующей деятельности:
- купли-продажи недвижимости;
- управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.
Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.