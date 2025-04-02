В Казахстане объединили два национальных научных онкоцентра
Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства РК от 28 марта 2025 года "О некоторых вопросах реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью "Национальный научный онкологический центр", сообщает Zakon.kz.
"Реорганизовать ТОО "Национальный научный онкологический центр" путем присоединения к нему ТОО "Национальный научный центр онкологии и трансплантологии", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Оба центра находятся в Астане.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане переименовали два вуза.
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