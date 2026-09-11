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Право

Законопроект о рынке капитала разработали в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с заинтересованными государственными органами разработали проект закона "О рынке капитала", а также сопутствующие проекты законов, сообщает Zakon.kz.

Проект закона направлен на формирование единой современной правовой основы для регулирования рынка капитала, охватывающей ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые финансовые активы и деятельность инфраструктурных организаций.

В агентстве пояснили, что одним из ключевых направлений является упрощение выхода компаний на рынок капитала. Предлагается внедрить принцип "единого окна", который позволит сократить количество процедур и сроки рассмотрения документов.

Для компаний, уже представленных на рынке, вводятся упрощенный и рамочный проспекты, что позволит быстрее привлекать финансирование при благоприятных рыночных условиях. Расширяется перечень случаев, когда выпуск ценных бумаг может осуществляться без подготовки полного проспекта, в том числе при размещении среди квалифицированных инвесторов.

Создаются более благоприятные условия для входа на рынок и развития профессиональных участников. Предусматривается поэтапное лицензирование и упрощенный порядок допуска к инвестиционному консультированию, что позволит расширить круг участников и повысить доступность соответствующих услуг.

Кроме того, обновляются правила работы рынка и его инфраструктуры, в том числе совершенствовать механизмы клиринга и расчетов, создать правовые условия для коротких продаж и расширить перечень исламских ценных бумаг. Это позволит повысить надежность и эффективность рыночной инфраструктуры.

Законопроект также направлен на усиление защиты инвесторов и повышение прозрачности рынка за счет внедрения стандарта наилучшего исполнения поручений клиентов, единых требований к раскрытию информации, современных механизмов противодействия инсайдерской торговле и манипулированию, а также повышения прозрачности внебиржевого рынка.

Часть функций по регулированию и контролю участников рынка предлагается передать регуляторному комитету фондовой биржи, при этом надзорные полномочия Агентства сохранятся.

В АРРФР отметили, что принятие проекта закона позволит повысить эффективность и прозрачность рынка капитала, расширить возможности эмитентов по привлечению финансирования, усилить защиту инвесторов и создать условия для роста ликвидности и интеграции казахстанского рынка в международную финансовую систему.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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