Часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены

Подготовлено совместное постановление акимата Акмолинской области и решение областного маслихата "Об изменении административно-территориального устройства Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается отнести к категории иных поселений и исключить из учетных данных села: Акбеит (Астраханский район), Жолбасшы (Ерейментауский район), Ульгиалган, Карагай, Жанатуган, Федосеевка, Ынталы (Бурабайский район), Еруслановка, Ултуган, Добровольное, Красносельское, Балуан Шолак, Пушкино (Буландынский район), Чашке (Сандыктауский район).

Также будут упразднены и исключены из учетных данных:

Айнакольский сельский округ Буландынского района, село Аксу Валихановского сельского округа, его включат в состав села Валиханово Валихановского сельского округа.

село Кайнар Жалгызкарагайского сельского округа Аккольского района, его включат в состав села Жалгызкарагай Жалгызкарагайского сельского округа Аккольского района.

Кроме того, изменят административно-территориальную подчиненность:

сел Айнаколь и Острогорка Айнакольского сельского округа путем передачи в административно-территориальную подчиненность Журавлевского сельского округа.

села Ерназар города Акколь Аккольского района путем передачи в административно-территориальную подчиненность Урюпинского сельского округа Аккольского района.

Вместе с тем будет образовано:

село в границах Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района и присвоено ему наименование Нұрлы;

административно-территориальная единица Спиридоновский сельский округ Егиндыкольского района в границах сел Спиридоновка и Абай и определено административным центром Спиридоновского сельского округа село Спиридоновка.

Село Жибек Жолы Аршалынского района будет преобразовано в поселок Жибек Жолы и исключено из состава сельского округа Жибек Жолы, а также определено административным центром сельского округа Жибек Жолы село Жалтырколь.

Сделать это планируется до июня 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 апреля.