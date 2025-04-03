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Право

Часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены

сельская местность, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 09:30 Фото: amanatpartiasy.kz
Подготовлено совместное постановление акимата Акмолинской области и решение областного маслихата "Об изменении административно-территориального устройства Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается отнести к категории иных поселений и исключить из учетных данных села: Акбеит (Астраханский район), Жолбасшы (Ерейментауский район), Ульгиалган, Карагай, Жанатуган, Федосеевка, Ынталы (Бурабайский район), Еруслановка, Ултуган, Добровольное, Красносельское, Балуан Шолак, Пушкино (Буландынский район), Чашке (Сандыктауский район).

Также будут упразднены и исключены из учетных данных:

  • Айнакольский сельский округ Буландынского района, село Аксу Валихановского сельского округа, его включат в состав села Валиханово Валихановского сельского округа.
  • село Кайнар Жалгызкарагайского сельского округа Аккольского района, его включат в состав села Жалгызкарагай Жалгызкарагайского сельского округа Аккольского района.

Кроме того, изменят административно-территориальную подчиненность:

  • сел Айнаколь и Острогорка Айнакольского сельского округа путем передачи в административно-территориальную подчиненность Журавлевского сельского округа.
  • села Ерназар города Акколь Аккольского района путем передачи в административно-территориальную подчиненность Урюпинского сельского округа Аккольского района.

Вместе с тем будет образовано:

  • село в границах Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района и присвоено ему наименование Нұрлы;
  • административно-территориальная единица Спиридоновский сельский округ Егиндыкольского района в границах сел Спиридоновка и Абай и определено административным центром Спиридоновского сельского округа село Спиридоновка.

Село Жибек Жолы Аршалынского района будет преобразовано в поселок Жибек Жолы и исключено из состава сельского округа Жибек Жолы, а также определено административным центром сельского округа Жибек Жолы село Жалтырколь.

Сделать это планируется до июня 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 апреля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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