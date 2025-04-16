В Казахстане начал действовать порядок разрешения споров об общении с ребенком
Так, предусматривается, что если родитель или другой близкий родственник – бабушка, дедушка, брат или сестра – сталкивается с ограничением в общении с ребенком, он может подать заявление в орган опеки по месту жительства ребенка.
К заявлению необходимо приложить:
- копию удостоверения личности;
- справки из наркологического и психиатрического диспансеров;
- справку об отсутствии судимости;
- подтверждение места проживания.
"Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться", — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Рассмотрение обращения занимает до 15 рабочих дней. За это время специалисты проводят беседы с обеими сторонами, могут обследовать жилищные условия и обязательно учитывают мнение ребенка, если ему исполнилось 10 лет.
Подробнее о том, как органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком, можно посмотреть здесь.
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