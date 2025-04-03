Утверждены новые правила работы на интернет-портале открытого диалога

Приказом и. о. министра культуры и информации РК от 28 марта 2025 года утверждены Правила работы на интернет-портале открытого диалога, сообщает Zakon.kz.

Говорится, что запрос, направляемый посредством блог-платформы первых руководителей субъектов квазигосударственного сектора, за исключением лиц со стопроцентным участием государств, заверяется электронной цифровой подписью пользователя информации.

Пользователи информации также направляют запросы при наличии учетной записи на веб-портале "электронного правительства" и подключения к ней абонентского номера пользователя информации, предоставленного оператором сотовой связи.

Администратор органа и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления, субъекта квазигосударственного сектора проводит модерацию запросов, поступающих на блог-платформу.

Запросы, не соответствующие статье 11 Закона, возвращаются администратором в течение одного рабочего дня со дня поступления на блог-платформу.

Если запрос принят на рассмотрение, ответ предоставляется пользователю информации в течение 15 календарных дней со дня поступления к субъекту квазигосударственного сектора, за исключением лиц со стопроцентным участием государства.

Если запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких субъектов квазигосударственного сектора, за исключением лиц со стопроцентным участием государства и при ответе на письменный запрос, требуется получение информации от иных субъектов квазигосударственного сектора, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем субъекта квазигосударственного сектора не более чем на 15 календарных дней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

Пользователь информации, получивший от субъекта квазигосударственного сектора, может оценить его качество.

Оценка проводится путем отметки "Нравится" либо "Не нравится". При выборе кнопки "Не нравится" пользователь информации указывает причину.

Проведение интернет-конференций

Для проведения интернет-конференции или опроса на портале органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления, субъекты квазигосударственного сектора не менее чем за три рабочих дня до начала направляют оператору заполненные шаблоны проведения интернет-конференции и проведения опроса.

Обладатели информации размещают на официальном интернет-ресурсе или общедоступных интернет-ресурсах оповещения с указанием соответствующих ссылок на портал:

о проведении интернет-конференции не менее чем за один рабочий день до даты ее проведения;

о проведении опроса в течение одного рабочего дня с даты его запуска на портале.

В случае продолжительности проведения опроса более одного месяца оповещения размещаются не реже одного раза в две недели.

Продолжительность проведения интернет-конференции составляет не менее одного рабочего дня.

При поступлении в ходе интернет-конференции вопросов ответы предоставляются обладателям информации до ее завершения.

Пользователи информации посредством сервиса "Создание темы интернет-конференции" подают заявки в произвольной форме соответствующим обладателям информации на проведение интернет-конференции.

Администратор в течение пяти рабочих дней принимает заявку либо предоставляет мотивированный ответ об отказе в принятии заявки в случае, если заявка не соответствует компетенции или направлениям деятельности обладателей информации.

Продолжительность проведения опроса составляет не менее 10 рабочих дней.

Предусматривается, что оператор проводит обучение сотрудников обладателей информации по использованию АРМ для работы на портале.

При этом ранее действовавшие правила работы на интернет-портале открытого диалога и поправки к ним утрачивают силу.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2025 года.

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