Изменились методы определения профессиональных компетенций сотрудников полиции

Приказом министра внутренних дел РК от 28 марта 2025 года внесены изменения в части реализации кадровой политики в органах внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности в органах внутренних дел РК изложены в новой редакции.

Так, профессиональные компетенции в системе ОВД определяются перечнем профессиональных компетенций кандидатов на службу в ОВД, который включает в том числе:

Профессиональную грамотность. Дисциплинированность (организованность, исполнительность): способность грамотно планировать выполнение служебной задачи, рационально, эффективно распоряжаться служебным временем. Способность понимать служебную задачу, определять направление и этапы выполнения служебной задачи, необходимые и достаточные для эффективного достижения цели мероприятия. Способность рационально и тактически грамотно распределять направления и участки работы между собой и другими сотрудниками, участвующими в групповом (коллективном) выполнении служебной задач. Физическая и боевая подготовленность. Стрессоустойчивость Готовность к несению службы в особых условиях. Профессиональная этичность и приверженность корпоративной культуре ОВД.

Перечень профессиональных компетенций разработан с использованием методов анализа и синтеза.

На основе перечня профессиональных компетенций определены типовая модель профессиональных компетенций кандидатов на службу в ОВД.

На основе типовых моделей профессиональных компетенций осуществляется оценка уровня профессиональной компетентности кандидатов на службу в ОВД.

Кандидат на службу в ОВД оценивается по каждой позиции в графе "Описание компетенции" по соответствующей форме оценки в графе "Форма проверки кандидата на службу в ОВД на соответствие компетенции".

В результате оценки, в зависимости от качества (уровня) показанных кандидатом на службу в ОВД знаний, умений и навыков, в графе "Оценка" выставляется балл от "1" до "5", где: "1" – оценка "неудовлетворительно", "2" – оценка "плохо", "3" – оценка "удовлетворительно", "4" – оценка "хорошо", "5" – оценка "отлично".

Сумма оценок по каждой позиции составляет числовое выражение общей оценки уровня профессиональной компетентности кандидата на службу в ОВД.

Для кандидатов на службу ОВД устанавливается единая система ключевых показателей.

Система ключевых показателей кандидатов на службу в ОВД состоит из:

наличия соответствующего уровня образования;

результатов тестирования для кандидатов на должности среднего начальствующего состава в уполномоченном органе по делам государственной службы;

заключения военно-врачебной комиссии на пригодность к службе в органах внутренних дел.

Ключевой показатель кандидата на службу в ОВД рассчитывается в числовом выражении и является основанием для принятия решений приема кандидата на службу в органы внутренних дел.

Показатель конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу ОВД определяется на основании следующих критериев:

наличие соответствующего уровня образования;

стаж воинской службы;

среднее количество правильных ответов по результатам тестирования для кандидатов на должности среднего начальствующего состава (на основании данных сертификата о прохождении тестирования на знание государственного языка и законодательства РК);

результаты оценки личных качеств (на основании данных заключения по результатам тестирования на оценку личных качеств кандидата на должность правоохранительной службы;

спортивный разряд.

Каждому критерию конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу ОВД присваивается весовое значение.

Показатель конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД определяет рейтинг кандидатов на службу в ОВД на момент оценки.

Показатель конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД рассчитывается кадровой службой ОВД до собеседования, проводимого конкурсной комиссией.

Указывается, что расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД отражается в листе оценки конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД.

При расчете показателя конкурентоспособности кандидата на службу в ОВД по каждому критерию учитывается только одна позиция. При наличии у кандидата на службу в ОВД двух или более позиций по одному критерию конкурентоспособности учитывается позиция по результатам высшей оценки.

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что принимать на службу в полицию будут по новым правилам – с учетом рейтинга конкурентоспособности (цифрового рейтинга).