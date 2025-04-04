Изменились методы определения профессиональных компетенций сотрудников полиции
В частности, правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности в органах внутренних дел РК изложены в новой редакции.
Так, профессиональные компетенции в системе ОВД определяются перечнем профессиональных компетенций кандидатов на службу в ОВД, который включает в том числе:
- Профессиональную грамотность.
- Дисциплинированность (организованность, исполнительность): способность грамотно планировать выполнение служебной задачи, рационально, эффективно распоряжаться служебным временем.
- Способность понимать служебную задачу, определять направление и этапы выполнения служебной задачи, необходимые и достаточные для эффективного достижения цели мероприятия.
- Способность рационально и тактически грамотно распределять направления и участки работы между собой и другими сотрудниками, участвующими в групповом (коллективном) выполнении служебной задач.
- Физическая и боевая подготовленность.
- Стрессоустойчивость
- Готовность к несению службы в особых условиях.
- Профессиональная этичность и приверженность корпоративной культуре ОВД.
Перечень профессиональных компетенций разработан с использованием методов анализа и синтеза.
На основе перечня профессиональных компетенций определены типовая модель профессиональных компетенций кандидатов на службу в ОВД.
На основе типовых моделей профессиональных компетенций осуществляется оценка уровня профессиональной компетентности кандидатов на службу в ОВД.
Кандидат на службу в ОВД оценивается по каждой позиции в графе "Описание компетенции" по соответствующей форме оценки в графе "Форма проверки кандидата на службу в ОВД на соответствие компетенции".
В результате оценки, в зависимости от качества (уровня) показанных кандидатом на службу в ОВД знаний, умений и навыков, в графе "Оценка" выставляется балл от "1" до "5", где: "1" – оценка "неудовлетворительно", "2" – оценка "плохо", "3" – оценка "удовлетворительно", "4" – оценка "хорошо", "5" – оценка "отлично".
Сумма оценок по каждой позиции составляет числовое выражение общей оценки уровня профессиональной компетентности кандидата на службу в ОВД.
Для кандидатов на службу ОВД устанавливается единая система ключевых показателей.
Система ключевых показателей кандидатов на службу в ОВД состоит из:
- наличия соответствующего уровня образования;
- результатов тестирования для кандидатов на должности среднего начальствующего состава в уполномоченном органе по делам государственной службы;
- заключения военно-врачебной комиссии на пригодность к службе в органах внутренних дел.
Ключевой показатель кандидата на службу в ОВД рассчитывается в числовом выражении и является основанием для принятия решений приема кандидата на службу в органы внутренних дел.
Показатель конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу ОВД определяется на основании следующих критериев:
- наличие соответствующего уровня образования;
- стаж воинской службы;
- среднее количество правильных ответов по результатам тестирования для кандидатов на должности среднего начальствующего состава (на основании данных сертификата о прохождении тестирования на знание государственного языка и законодательства РК);
- результаты оценки личных качеств (на основании данных заключения по результатам тестирования на оценку личных качеств кандидата на должность правоохранительной службы;
- спортивный разряд.
Каждому критерию конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу ОВД присваивается весовое значение.
Показатель конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД определяет рейтинг кандидатов на службу в ОВД на момент оценки.
Показатель конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД рассчитывается кадровой службой ОВД до собеседования, проводимого конкурсной комиссией.
Указывается, что расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД отражается в листе оценки конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в ОВД.
При расчете показателя конкурентоспособности кандидата на службу в ОВД по каждому критерию учитывается только одна позиция. При наличии у кандидата на службу в ОВД двух или более позиций по одному критерию конкурентоспособности учитывается позиция по результатам высшей оценки.
Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что принимать на службу в полицию будут по новым правилам – с учетом рейтинга конкурентоспособности (цифрового рейтинга).